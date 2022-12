Výbery zaplavujú Binance, CZ varuje pred „hrboľatou“ cestou

Kľúčové informácie

Binance je opäť v kurze.

Najväčšia kryptomenová burza na svete čelí bezprecedentnému nárastu výberov zo svojej platformy. Podľa údajov o reťazci za posledný týždeň platformu opustili finančné prostriedky vo výške viac ako 3 miliardy dolárov.

Vyplýva to z niekoľkých príbehov, ktoré vystrašili investorov. Prvou bola správa, že na generálneho riaditeľa Chengpeng Zhao by mohli byť podané trestné oznámenia v súvislosti s dlhoročným vyšetrovaním prania špinavých peňazí.

Potom došlo k zastaveniu výberov stablecoinu USDC, čo bolo spôsobené neočakávane vysokým odlevom mimo bankových hodín (swapy museli smerovať cez banky so sídlom v New Yorku). Výbery USDC boli odvtedy obnovené ako zvyčajne s celkovým prestojom približne 8 hodín.

On USDC, we have seen an increase in withdrawals. However, the channel to swap from PAX/BUSD to USDC requires going through a bank in NY in USD. The banks are not open for another few hours. We expect the situation will be restored when the banks open. 1/2

Ale skutočným dôvodom záplavy výberov je to, že veľkolepý kolaps FTX, za ktorý bol v pondelok zatknutý bývalý generálny riaditeľ Sam Bankman-Fried, narušil dôveru v kryptopriemysel.

Nie je to nevyhnutne spravodlivé voči čestným firmám, ale dáva to zmysel. Zákazníci sa musia v prvom rade postarať sami o seba a je len logické, že sa hneď teraz stiahnu, kým sa neusadí prach, pretože to skutočne nemá žiadnu nevýhodu.

Oficiálna adresa Binance pre dôkaz o rezervách ukazuje, že za posledných 48 hodín sa výrazne zvýšil aj odlev bitcoínov:

Binance si tiež nepomáha svojím chabým pokusom o preukázanie rezerv, ktorý neurobil nič na potlačenie obáv v tomto odvetví. Zverejnenia neuvádzajú záväzky, čo znamená, že sú nadbytočné, pokiaľ ide o spravodlivé posúdenie toho, či sú všetky aktíva kryté.

Obavy zo zastavených výberov USDC a nedostatok transparentnosti s dôkazmi o rezervách boli nakoniec slamkou, ktorá zlomila ťaví chrbát, pokiaľ ide o dôveru, a investori zaplavili odchody.

Samozrejme, že odtekanie financií je úplne v poriadku. To znamená, že za predpokladu, že je všetko v poriadku, nie je dôvod veriť, že to tak nie je. Skutočnosť, že zákazníci sa nemôžu sami overiť a musia dôverovať slovu generálneho riaditeľa, však nie je práve upokojujúca.

We saw some withdrawals today (net $1.14b ish). We have seen this before. Some days we have net withdrawals; some days we have net deposits. Business as usual for us.

I actually think it is a good idea to “stress test withdrawals” on each CEX on a rotating basis. 💪

1/2 https://t.co/uF9lLPDSyS

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 13, 2022