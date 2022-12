Odhalenie: 5 altcoinov na dlhodobé držanie v roku 2023

Altcoiny neustále vracajú najväčšie percentuálne nárasty zo všetkých tried digitálnych aktív. Projekty blockchain v ranom štádiu majú potenciál časom prilákať milióny používateľov a úroveň inovácií v tomto priestore je často ohromujúca.

Na základe toho nedávne ceny vyzerajú ako skvelá príležitosť na nákup altcoinov pre každého, kto chce dosiahnuť dlhodobejšie zisky, takže predikcia cien altcoinov v roku 2025 by predstavovala solídny základ na porovnanie. Tu je zoznam 5 predpovedí cien altcoinov, ktoré naznačujú masívne zisky do roku 2025.

#1 Metacade (MCADE) – najväčšia arkáda na reťazci

Prehľad

Metacade je úplne nová platforma GameFi, ktorá vyzerá byť pripravená na štart. Tím buduje pokročilú platformu hrania so zárobkom, ktorá sa stane najväčšou digitálnou arkádou vo svete Web3. Cieľom Metacade je spojiť hráčov GameFi s nekonečnými možnosťami zárobku, ako aj poskytnúť im nové metódy generovania odmien využitím niektorých jedinečných funkcií.

Cieľom platformy je stať sa centrom pre blockchain hranie, pretože používatelia sú odmeňovaní tokenmi MCADE za zdieľanie všetkého, čo vedia o priestore GameFi. Prostredníctvom zdieľania najnovších poznatkov, metód a špičkových titulov, na ktoré sa dá hrať, môže komunita Metacade zarobiť príjem vyplácaný v MCADE. Okrem toho, Metacade zobrazí najhodnotnejšiu verziu GameFi alpha priamo na platforme, čím poskytne pohodlný spôsob prístupu k najnovším informáciám pre všetkých hráčov blockchain.

Držitelia tokenov MCADE budú môcť hlasovať aj za to, ktoré nové projekty GameFi by v budúcnosti najradšej hrali, čím pomôžu nasmerovať financovanie kreatívnym vývojárom v programe Metagrants. Týmto spôsobom samotná komunita dostane šancu prispieť k vývoju niektorých z najlepších nových herných aplikácií, ktoré sú čerstvo vytvorené pre túto platformu.

Medzi bežné faktory ovplyvňujúce predikciu ceny altcoinov v roku 2025 patrí stávkovanie vysoko na zozname. Používatelia v Metacade môžu vsádzať tokeny MCADE, aby získali pasívny výnos a budú môcť hlasovať v návrhoch riadenia, keď projekt dozrieva a jeho cieľom je stať sa decentralizovanou autonómnou organizáciou ( DAO ).

Tokenomika

Celkovo je 2 000 000 000 tokenov MCADE. 70 % tejto zásoby, ktorá predstavuje 1 400 000 000 MCADE, sa uvoľňuje na presale altcoinov. Presale je v najskoršom štádiu investície do kryptomien a priťahuje širokú pozornosť investorov v GameFi a širšom svete Web3 .

Prečo kúpiť MCADE?

Metacade má vysoko kvalifikovaný tím, ktorý buduje pokročilú platformu GameFi s niektorými jedinečnými funkciami. Nielenže majú hráči prístup k širokému spektru rôznych titulov, ktoré si môžu zarobiť, ale môžu tiež priamo ovplyvňovať budúcnosť odvetvia GameFi hlasovaním o iniciatívach riadenia Metacade a poskytovaním finančných prostriedkov vývojárom hier.

Zdá sa, že projekt je už teraz populárny medzi nadšencami kryptomien, pretože určite ukazuje veľa prísľubov do budúcnosti. MCADE sa spúšťa len za 0,008 dolára za token a zdá sa, že z tejto úrovne počas presale exploduje, keď sa zapojí viac investorov. Stojí za to mať na pamäti, že presale prichádza pred verejným IDO, čo by mohlo znamenať veľké cenové pohyby z tejto súčasnej úrovne vzhľadom na významný dlhodobý potenciál projektu.

Celkovo, pokiaľ ide o predikciu cien altcoinov s výhľadom do roku 2025, Metacade vyniká ako sľubný kandidát na to, aby sa stal najlepším, s vysokým násobkom vďaka svojej konvergencii v centre hier a krypto P2E, predikcia ceny MCADE v roku 2025 predstavuje 6,00 – 8,00 USD, 750 až 1000-násobné zvýšenie.

#2 XRP (XRP) – globálna rezerva pre finančné inštitúcie

Prehľad

XRP je kryptomena, ktorá bola vytvorená spoločnosťou Ripple Labs v roku 2012. Ide o natívne aktívum XRPL (XRP Ledger), decentralizovanej blockchain siete vytvorenej spoločnosťou Ripple Labs. Protokol XRP má za cieľ poskytnúť rýchlejší a lacnejší spôsob posielania peňazí globálne. Okrem uľahčenia cezhraničných platieb môžu XRP finančné inštitúcie používať ako rezervnú menu.

XRP je jedna z najväčších kryptomien podľa trhovej kapitalizácie a často sa spomína rovnakým dychom ako Bitcoin a Ethereum. Je to jedna z pôvodných kryptomien, ktorá bola spustená 3 roky po Bitcoine a 3 roky pred Ethereum. XRP sa však od týchto ostatných aktív dosť líši, a to tak z hľadiska technológie, ako aj prípadu použitia, pretože je navrhnutý tak, aby slúžil systému centrálneho bankovníctva ako lacná alternatíva k fiat mene.

Tokenomika

Maximálna celková zásoba tokenov XRP je 100 000 000 000. V súčasnosti je v obehu niečo vyše 50 000 000 000 tokenov, alebo približne 50 % z celkovej ponuky. V protokole je zabudovaný plán uvoľňovania 1 000 000 000 tokenov XRP za mesiac, ktorý sa začal v decembri 2017.

Prečo si kúpiť XRP?

Keďže technológia kryptomien a blockchain na celom svete neustále získava na sile, centrálne banky zvažujú prijatie digitálnych mien ako prostriedku na uľahčenie cezhraničných platieb. Tieto digitálne meny sú známe ako CBDC a čoraz viac sa hovorí o zavedení týchto altcoinov do globálnej ekonomiky.

Všeobecne sa verí, že XRP bude hrať dôležitú úlohu pri uľahčení tohto prechodu. Jedným z dôkazov, ktorý podporuje tento názor, je, že Ripple Labs už vytvorili partnerstvá s niektorými významnými bankami a finančnými inštitúciami, ako sú Santander, The Bank of England a JP Morgan.

XRP altcoin bol predmetom dlhotrvajúceho súdu s SEC, aby sa zistilo, či ide o kryptomenu alebo cenný papier. Očakáva sa však, že to pre XRP skončí pozitívne. Cenová akcia pre XRP bola počas býčieho trhu v roku 2021 trochu pozdržaná v dôsledku prebiehajúceho procesu SEC, ale ako sa dospelo k záveru, obloha by mohla byť limitom pre XRP.

Predikcia ceny XRP na rok 2025: 4,42 USD. To je približne 10-násobný nárast s býčím odhadom ceny z aktuálnej ceny tokenu. Dôvodom je skutočnosť, že altcoin má v globálnom finančnom systéme silný prípad použitia a zdá sa, že v nie príliš vzdialenej budúcnosti bude oslobodený od súdneho procesu s SEC.

#3 The Graph (GRT) – API pre vývojárov

Prehľad

The Graph je decentralizovaný protokol na vytváranie aplikácií (dApps) na blockchain Ethereum. Graph umožňuje vývojárom dotazovať sa na dáta z Ethereum pomocou GraphQL, dotazovacieho jazyka pre API . GRT je natívny token pre The Graph, ktorý sa používa na zabezpečenie siete a poskytovanie prístupu k API v databáze.

Graph je užitočným nástrojom pre vývojárov blockchain, pretože zhromažďuje a porovnáva širokú škálu rozhraní API, ktoré možno použiť ako základ pre decentralizované aplikácie v sieti Ethereum. The Graph je čisto decentralizovaná služba, ktorá je zabezpečená blockchain Ethereum, čo znamená, že žiadny záškodník nemôže zmeniť údaje uchovávané v The Graph. Je to tiež open source, čo zaisťuje transparentnosť.

Tokenomika

GRT má celkovú zásobu 10 000 000 000 tokenov, pričom 69 % z tejto sumy je v súčasnosti v obehu. Plán vydania je nastavený tak, aby odomykal zostávajúce tokeny v pravidelných intervaloch počas nasledujúcich 10 rokov.

Prečo kúpiť GRT?

Graph plní dôležitú funkciu v ekosystéme Ethereum. Keďže Ethereum je open source a poskytuje staviteľom prístup bez povolenia, poskytuje aj open-source nástroje, ktoré umožňujú komukoľvek voľne stavať pomocou oficiálnych zdrojov.

Graph môže rozšíriť túto funkčnosť a poskytnúť vývojárom komplexnú súpravu nástrojov, ktoré môžu priamo pomôcť rozšíriť ekosystém Ethereum. Postupom času, ako sa vytvára viac decentralizovaných aplikácií a viac vývojárov používa The Graph, predikcia ceny GRT je taká, že by sa mohla výrazne zvýšiť.

Predikcia ceny GRT na rok 2025: 1,14 USD. Zdá sa, že tento altcoin získa späť značnú časť svojho nedávneho poklesu a môže sa dokonca posunúť smerom k svojmu historickému maximu 2,34 USD.

#4 BNB (BNB) – najväčší CEX

Prehľad

BNB je oficiálny token Binance, najväčšej centralizovanej burzy (CEX) na svete. BNB bol pôvodne altcoin ERC-20 postavený na blockchain Ethereum, ale odvtedy migroval na Binance Smart Chain, natívny blockchain Binance. Binance Smart Chain je odnožou od Ethereum a slúži rovnakej funkcionalite ako pôvodný protokol Proof of Work, ktorý má Ethereum pred zlúčením v septembri 2022.

BNB má na Binance množstvo prípadov použitia, vrátane spôsobu platenia poplatkov, ako nástroja na stávkovanie a ako účtovnej jednotky pre ekosystém Binance. BNB sa používa aj na napájanie Pancake Swap, decentralizovanej burzy (DEX) postavenej na Binance Smart Chain.

Tokenomika

Celkovo existuje 200 000 000 BNB, pričom v súčasnosti je v obehu takmer 160 000 000. Toto množstvo sa bude naďalej znižovať, pretože tokeny sa budú spaľovať štvrťročne, až kým celková ponuka nedosiahne 100 000 000 BNB.

Prečo kúpiť BNB?

Cena BNB je úzko spätá s úspechom Binance a s rastúcou popularitou burzy rastie aj cenová predpoveď BNB. Keďže kryptomena pokračuje v expanzii po celom svete, očakáva sa, že centralizované burzy ako Binance budú hrať dôležitú úlohu. Poskytujú užitočnú a ľahko dostupnú metódu nákupu a obchodovania s kryptomenami.

BNB má v rámci svojho protokolu aj mechanizmus spaľovania, kde sa berie percento z celkových poplatkov zaplatených v sieti a každý štvrťrok sa z obehu stiahne ekvivalentný počet tokenov BNB. To znamená, že celková ponuka BNB klesá každé 3 mesiace, čo tiež znamená, že každá BNB v obehu sa časom stáva cennejšou.

Predikcia ceny BNB na rok 2025: 2800 dolárov. Keďže Binance už nemusí konkurovať FTX na vrchole rebríčka CEX, zdá sa, že altcoiny BNB budú počas budúceho býčieho trhu raketovo stúpať, pretože tieto momenty zvyčajne priťahujú viac používateľov. V kombinácii s deflačnou ponukou by token mohol vzrásť 10-násobne oproti svojej súčasnej cene.

#5 Splinterlands (SPS) – populárna TCG

Prehľad

Splinterlands je digitálna kartová hra, ktorá využíva technológiu blockchain. Platforma Splinterlands umožňuje hráčom nakupovať, obchodovať a bojovať s digitálnymi kartami, ktoré boli vydané ako NFT. Hra je veľmi populárna, medzi hráčmi sa v PvP zápasoch odohrala viac ako 1 miliarda rôznych bitiek.

Splinterlands používa Splintershards (SPS) ako token riadenia platformy. Hráči môžu pomocou SPS hlasovať za rôzne návrhy, ktoré môžu priamo ovplyvniť budúcnosť platformy vrátane nových funkcií a správy pokladnice. Splinterlands má druhý natívny token s názvom Dark Energy Crystals (DEC), ktorý sa používa na odmeny.

Tokenomika

Existuje 967,721,814 SPS tokenov, a z toho je približne 87 % momentálne v obehu.

Prečo kúpiť SPS?

S rastúcou popularitou platformy Splinterlands sa očakáva, že popri nej bude rásť aj dopyt po SPS. Splinterlands ponúka pokročilú obchodnú kartovú hru, ktorá môže slúžiť veľkému počtu používateľov na celom svete pomocou funkcie Play-to-Earn.

Prostredníctvom obchodovania s digitálnymi aktívami na integrovanej burze platformy Splinterlands poskytuje hráčom väčšiu kontrolu a vytvára likviditu za tokenové odmeny. Hra je dobre navrhnutá a už zaznamenala veľký nárast používateľov, aj keď bola spustená až v júli 2021.

Predikcia ceny SPS na rok 2025: 1,63 USD. Po prilákaní značného počtu používateľov v krátkom čase sa zdá, že Splinterlands je pripravený rozšíriť svoj nedávny úspech. Ak bude projekt naďalej rásť, potom bude SPS altcoin profitovať z vyššieho dopytu a predikcia ceny je, že by v dôsledku toho mohol výrazne vzrásť.

Záver: Metacade je veľká príležitosť aj napriek medvediemu trhu

Prepady cien altcoinov môžu byť brutálne, to je isté. V posledných mesiacoch sme videli kapituláciu niekoľkých kľúčových projektov vrátane ekosystémov FTX a Terra. Následné dopady kolapsu týchto projektov boli pre altcoiny katastrofálne a ceny sa prepadli.

Pozorní investori však pred sebou vidia obrovskú príležitosť. 5 altcoinov v tomto zozname má vysoké predpovede cien na rok 2025.

Predikcia ceny MCADE na rok 2025: 6 – 8 USD (750 – 1 000-násobok oproti súčasnej cene)

Predikcia ceny XRP na rok 2025: 4,42 USD (10-násobne oproti súčasnej cene)

Predikcia ceny GRT na rok 2025: 0,55 USD (9-násobok súčasnej ceny)

Predikcia ceny BNB na rok 2025: 2 800 USD (10-násobne oproti súčasnej cene)

Predikcia ceny SPS na rok 2025: 1,63 USD (40-násobok súčasnej ceny)

Projekty, ktoré zostanú silné, v podstate predstavujú hlavnú nákupnú príležitosť za tieto nízke ceny a tieto altcoiny s veľkou pravdepodobnosťou prinesú vážne zisky ešte predtým, ako príde ďalší býčí trh.

Zdá sa, že Metacade počas presale exploduje, pričom natívny MCADE bude spustený iba za 0,008 $ za token. Aj keď by to v priebehu času mohlo spôsobiť veľké percentuálne zvýšenie, všetky tu uvedené altcoiny majú pred sebou veľkú budúcnosť. Tento nedávny pokles vyzerá skôr ako bleskový predaj než čokoľvek iné, čo znamená, že dlhodobí investori sa majú na čo tešiť.

