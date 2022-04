Token ochrany osobných údajov Monero sa tešilo prudkému nárastu popularity, keď Rusko napadlo Ukrajinu a odvtedy neustále rastie. Jedným z dôvodov je jeho vnímaná bezpečnosť pred útokmi hackerov.

V deň pochmúrneho kryptotrhu je Monero jedným z mála víťazov. Za posledných 24 hodín k svojej hodnote pridal 11 %.

Ak vás priťahujú jedinečné funkcie a chcete sa dozvedieť, ako a kde kúpiť Monero, táto príručka je pre vás.

Binance od svojho vzniku v roku 2017 enormne pokročila a teraz je jednou z najväčších kryptomenových búrz na trhu.

Kúpte si XMR so značkou Binance ešte dnes

Options Trade Crypto Options on Buxano, prvá plošina na svete, ktorá ponúka možnosti peer-to-peer možnosti obchodovania pre cryptoCurrency párus.Ponúkame priame crypto možnosti obchodovania medzi rovesníkmi, usadený v Bitcoin, čím sa eliminuje možnosť faulu, ktorá sa môže stať na tradičných binárnych miestach Tam, kde sa obchoduje proti makléra.

Kúpte si XMR so značkou Buxano ešte dnes

Monero má za cieľ dosiahnuť najvyššiu možnú úroveň decentralizácie, kde používatelia nemusia dôverovať nikomu inému v sieti.

Jeho token XMR je úplne zameniteľný, čo znamená, že podrobnosti o krypto prevodoch, odosielateľoch a príjemcoch sú štandardne skryté. Podľa priaznivcov Monera má výhodu oproti iným minciam na ochranu osobných údajov, ako je Zcash, ktoré sú „selektívne transparentné“.

Monero používa na ukrytie týchto údajov kruhové podpisy. Predchádzajúce transakčné výstupy na blockchaine sú vybrané a slúžia ako návnady, čo znamená, že vonkajší pozorovatelia nemôžu povedať, kto to podpísal.

Aby sa zaručilo, že transakcie nemôžu byť navzájom prepojené, Monero vytvára jednorazové utajené adresy pre každú transakciu.

Vzhľadom na to, aké ťažké je prísť s presnou predpoveďou kryptomien, by ste nikdy nemali robiť žiadne rozhodnutia ovplyvňujúce vaše financie pred hĺbkovou analýzou trhu. Neinvestujte viac, ako si môžete dovoliť stratiť.

Monero sa momentálne obchoduje za necelých 245 dolárov. Podľa Price Prediction dosiahne v roku 2026 1 317 USD, čo z neho robí dobrú investíciu.

Podľa Smartereum sa cena Monera do roku 2026 strojnásobí. Long Forecast je oveľa menej optimistická, predpovedá, že Monero sa bude o dva roky obchodovať za približne 288 dolárov.

One line is #BTC , the other is #Monero #XMR. #Divergence pic.twitter.com/i1E4R28gT6

— Vik Sharɱa 🇺🇸 (@vikrantnyc) April 12, 2022