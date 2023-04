Obchodníci s kryptomenami sa pripravujú na nový token ASI od AltSignals

Orientácia na kryptotrhu sa môže ukázať ako náročná vzhľadom na jeho volatilnú povahu a reakcie na makroekonomické a politické udalosti, ktoré ho ovplyvňujú. Túto volatilitu ďalej podporuje špekulatívna povaha projektov, na ktoré sú kryptomeny naviazané, pričom nové a špičkové technológie sú aplikované ešte v plienkach, ale s potenciálne revolučnými výsledkami ovplyvňujúcimi budúcnosť.

AltSignals je jednou z takých platforiem, ktorá zavádza úplne nové technológie, pretože zároveň začína presale kolo svojho nového tokenu ASI. Tu sa dozviete, prečo sa obchodníci s kryptomenami už teraz hrnú na palubu tejto vzrušujúcej a jedinečnej príležitosti.

AltSignals: zjednodušenie online obchodovania

Spoločnosť AltSignals začala svoju činnosť v roku 2017 a rýchlo sa rozrástla na veľmi úspešnú online obchodnú komunitu, ktorá teraz má 52 000 členov. Platforma poskytuje obchodné informácie vrátane najlepších vstupných investícií a cieľových cien, ktoré by jej komunita mala konzultovať pred nákupom alebo predajom. Nový algoritmický obchodný indikátor AltAlgo™ je navrhnutý tak, aby členom pomohol maximalizovať ziskovosť volatilnej povahy kryptotrhu.

Popri tejto dobre zavedenej schopnosti využíva AltSignals silu umelej inteligencie (AI), aby ďalej zlepšila kvalitu svojich signálov a začala revolučne meniť trh s obchodnými signálmi pomocou sady nástrojov ActualizeAI.

Aby AltSignals pomohol presadiť sa do čela kryptomenovej revolúcie poháňanej umelou inteligenciou, uvádza v súčasnej dobe na trh svoju mincu ASI počas päťkolesového presale, než sa neskôr v roku 2023 dostane na burzy. Držitelia mince ASI získajú niekoľko výhod, vrátane exkluzívneho prístupu k signálom ActualizeAI a vstupu do klubu ActualizeAI Club.

Môže ASI v roku 2023 dosiahnuť hodnotu 1 $?

Beta fáza presale začala predaj nového tokenu ASI za cenu 0,012 $, ktorej hodnota má v priebehu akcie vzrásť na konečných 0,02274 $. Zdá sa, že deflačná tokenomika a vstavaná užitočnosť v rámci platformy AltSignals, ktorú schopnosť AI ďalej posilní, katapultuje ASI do čela projektov využívajúcich Web3 AI.

Vďaka bohatému potenciálu ASI by mohol po vstupe na burzy po presale vyletieť do nebies a niektorí analytici predpovedajú, že by sa ASI mohol do konca roka priblížiť k hranici 1 $. Aj keby túto hranicu mierne nedosiahol, je viac než pravdepodobné, že sa prví investori dočkajú slušných výnosov z počiatočných investícií počas presale.

Čo je AltSignals?

AltSignals je jedna z najväčších online obchodných komunít Web3, ktorá pomáha investorom trvalo dosahovať zisky vďaka orientácii v trhových trendoch. Uvoľnenie tokenu ASI pomôže rozšíriť blockchain operácie pre všetkých členov AltSignals spolu so sadou nástrojov ActualizeAI.

ActualizeAI kombinuje algoritmy strojového učenia, ktoré nepretržite prehľadávajú trhy 24 hodín denne, 7 dní v týždni, aby poskytli najaktuálnejšie dáta, ktoré sú privádzané priekopníckym nástrojom pre prediktívne modelovanie, a nakoniec spojené so spracovaním prirodzeného jazyka (NLP), aby komunite AltSignals poskytol vysoko presné signály.

Výsledkom signálov s podporou ActualizeAI je pôsobivá úroveň dát, ktorá určuje najlepší vstupný bod pre investorov hľadajúcich nové obchody za najlepšie nákupné/predajné ceny. Prístup k sade nástrojov je k dispozícii všetkým držiteľom tokenov ASI.

Ako ASI funguje?

Okrem odomknutia prístupu k signálom ActualizeAI sa držitelia mincí môžu rozhodnúť, či sa stanú členmi klubu ActualizeAI Club. Tým sa odomkne prístup k niektorým z najlukratívnejších kryptopríležitostí, vrátane najlepších presale akcií a najvýnosnejšie vyzerajúcich P2P predajov.

Okrem toho môžu držitelia mincí ASI prinútiť svoje držanie, aby pracovalo pre nich, a to získaním kryptografických odmien niekoľkými cestami. Po prvé, program Innovate2Earn motivuje používateľov k poskytovaniu spätnej väzby k novým funkciám počas beta testovania. Kryptotokeny sú odmeňované tým, ktorí testujú a komentujú použiteľnosť a uskutočniteľnosť jednotlivých komponentov, než získajú exkluzívne využitie pri spustení nových prírastkov ekosystému na obmedzenú dobu.

A konečne, ASI je okrem toho, že má značnú užitočnosť v AltSignals, tiež tokenom pre správu. Vďaka tomu majú všetci držitelia mincí hlasovacie práva v oblasti riadenia platformy a jej budúceho strategického smerovania. Toto komunitné zameranie je ústredným bodom celkovej investičnej atraktivity ASI.

Mohla by byť umelá inteligencia ďalšou veľkou vecou v obchodovaní s kryptomenami?

Technológia blockchain a umelá inteligencia sú ešte len v plienkach. Plná sila každej z nich ešte nebola plne využitá a kryptoprojekty rozhodne vyzerajú, že budú hrať veľkú úlohu v rozvoji AI. Pozorovatelia budú s veľkým záujmom sledovať, ako AltSignals postupuje pri zavádzaní technológie AI v rámci blockchain.

Vzhľadom na to, že AI je postavený tak, aby analyzoval zložité a rozsiahle súbory dát a neustále sa vyvíjal a učil, čím sa zvyšuje presnosť jeho signálov, a blockchain účinne poskytuje obrovskú decentralizovanú databázu, ktorú je možné ťažiť, sa má za to, že sa tieto dve technológie vzájomne dopĺňajú a majú k dispozícii bohaté dividendy.

Zdá sa, že spoločnosť AltSignals má veľmi dobré predpoklady na to, aby rýchlo využila potenciál oboch technológií a stala sa popredným osvojiteľom umelej inteligencie v odvetví kryptoobchodovania a v širšom svete blockchain. Toto inovatívne využitie oboch technológií by mohlo AltSignals veľmi rýchlo katapultovať k nebesiam.

Oplatí sa ASI kúpiť?

Presale tokenu ASI je vynikajúcou investičnou príležitosťou, pretože ide ruka v ruke s ambicióznym, priekopníckym kryptoprojektom a teší sa podpore zavedeného mena v kryptosvete.

Nová sada nástrojov AltSignals s podporou umelej inteligencie môže pomôcť obchodníkom s kryptomenami ľahšie maximalizovať ich zisky. Keďže je nepravdepodobné, že by sa tento nový token ASI vrátil k nízkym cenám z presale akcie, je teraz čas pre včasného investora, aby sa zapojil za súčasnú cenu, pričom na obzore sa očakávajú dividendy.