Profesor MIT verí, že DeFi môže znížiť bankovú silu: Rozhovor

Vždy je pre mňa zaujímavé, keď ľuďom, ktorí sú vo svojich odboroch vysoko úspešní, začnú krútiť hlavy kryptomeny. Jedným z takýchto prípadov je Catherine Tucker , Sloan Distinguished Professor of Management a profesor marketingu na MIT Sloan.

Narazil som na jej vynikajúci papier , Protimonopolné a beznákladové overovanie: Optimistický a pesimistický pohľad na dôsledky technológie Blockchain, ktorý výrazne predbehla svoju dobu, bola napísaná v roku 2018, no aj dnes je stále veľmi aktuálna. V skutočnosti sa domnieva, že v tom čase si jej akademickí kolegovia mysleli, že digitálne meny sú len „zábleskom v panvici“.

Keď som si sadol, aby som urobil rozhovor s Catherine o novinách, ako aj o zmenách v krajine od napísania článku pred štyrmi rokmi, dostal som odpovede na niektoré témy, ktoré ma zaujímajú.

CoinJournal (CJ): V roku 2018 bolo dosť skoro na písanie akademických prác o kryptomenách – ako ste sa prvýkrát dostali ku kryptomenám a rozhodli ste sa napísať túto prácu? Aká bola prvá reakcia vašich profesionálnych kolegov?

Catherine Tucker (CT): Ako výskumníčka som začala pracovať na problémoch kryptoekonomiky už v roku 2014, keď som bola súčasťou tímu, ktorý pomáhal spustiť bitcoinový experiment MIT, kde sme každému vysokoškolákovi MIT dali 100 $ v bitcoine.

V tom čase moji akademickí kolegovia považovali digitálne meny za blesk.

CJ: Zmenili sa vaše názory na vplyv technológie blockchain od roku 2018?

CT : Nie. Aj keď si myslím, že viac ľudí chápe, že blockchain nie je bitcoin.

CJ: Očakávali by ste už v roku 2018, že formálna regulácia okolo kryptomien v tejto fáze pokročí ďalej, čo sa týka antitrustových aj iných oblastí?

CT : Myslím si, že regulácia bola doteraz pomalá a pozerajúc sa dozadu. Myslím si, že máme čo robiť, keď prídeme so zákonmi, ktoré odzrkadľujú povahu krypto, namiesto toho, aby to boli zákony, ktoré sa snažia, aby krypto technológie fungovali ako predchádzajúce ročníky technológií.

CJ: Jedna oblasť, ktorá mi hneď po prečítaní vášho (vynikajúceho) článku napadne, je oblasť digitálnych mien vydávaných centrálnou bankou (CBDC). Sila, ktorú by to poskytlo veľkej spoločnosti (povedzme spoločnosti Apple, Google) alebo vláde, by mohla byť obrovská – máte na to nejaké myšlienky, najmä z protimonopolného hľadiska?

CT : Centrálne banky už majú na starosti fiat meny! A vymeníme akúkoľvek trhovú silu kvôli kompromisom o stabilite a dôveryhodnosti. Nemyslím si, že tu to bude iné. Tiež si myslím, že vzhľadom na nízke náklady na prechod je nepravdepodobné, že by akákoľvek technologická firma sponzorovaná kryptomenou mala výraznú trhovú silu v tradičnom ekonomickom zmysle.

CJ: Veľké technologické spoločnosti sa v posledných rokoch stali ešte mocnejšími. Stále veríte, že alternatívy blockchainu by teoreticky mohli ponúknuť demokratickejšie platformy a ovplyvniť rastúci antitrust, ako sa o tom hovorí v dokumente v roku 2018?

CT : Blockchain tým, že robí veci menej fyzickými a viac digitálnymi, znižuje náklady na prechod, ktoré sú tradičným zdrojom trhovej sily. Takže som naďalej optimista.

CJ: Písali ste o otvorenom zdrojovom kóde a o tom, ako je to kľúčový faktor týkajúci sa blockchainových platforiem a antitrustových pravidiel, ale veríte, že veľa „pump-and-dump“ alebo podvodov je výsledkom jednoduchých „copy-paste forkov“ existujúcich blockchainov? je také ľahké nastaviť?

CT : Myslím si, že kryptomeny ako oblasť technológie boli nezvyčajné, pokiaľ ide o množstvo podvodov, ktoré existovali. Myslím si, že ide o kombináciu toľkých investícií, nových nevyskúšaných technológií a nezvyčajne vysokej návratnosti v porovnaní s inými sektormi ekonomiky. Táto kombinácia bohužiaľ viedla k podvodom. Nemyslím si, že je to nevyhnutne odrazom jednoduchosti podvodu.

CJ: Odkedy ste napísali tento článok, decentralizované financie (DeFi) explodovali na scéne v roku 2020. Mohlo by to mať veľký vplyv na potenciálny protimonopolný zákon a kontrolu, ktorú v súčasnosti majú také veľké inštitúcie nad finančnými trhmi?

CT : Som nadšený z decentralizovaných financií. Ak sa nad tým zamyslíte najmä v ekonomikách mimo USA, bankovníctvo má tendenciu byť nezvyčajne koncentrované a že odchod z banky má vysoké náklady na zmenu. Decentralizované financie ako hnutie sľubujú zmeniť tento vzorec koncentrácie.

CJ: V novinách ste napísali, že „zatiaľ čo trh sa rodí a v súčasnosti žiadny kryptomenový alebo blockchainový projekt nedosiahol žiadnu zmysluplnú trhovú silu, niektoré z projektov budú mať dostatočný podiel na trhu na ovplyvnenie cien a blahobytu spotrebiteľov“. Myslíte si, že veľký náskok Bitcoinu z hľadiska vplyvu a trhovej kapitalizácie nepredstavuje zmysluplnú trhovú silu vzhľadom na jeho schopnosť hýbať trhmi všetkých ostatných kryptomien?

CT : Nie. Myslím si, že bitcoin ako prvý hráč v sektore, kde existujú nevyskúšané technológie, mal výhodu, pokiaľ ide o upútanie pozornosti. Nie som si vedomý žiadnych nákladov na zmenu, ktoré by najmä znamenali, že jej veľký podiel na trhu znamená monopolnú silu. Ako mnohí obchodníci vedia, prechod medzi bitcoinmi a inými konkurentmi je jednoduchý.