Rozhovor: Omid Malekan, profesor Columbia Business School a autor kryptomien

Kryptomena môže byť zastrašujúca.

Dokonca aj pre ľudí, ktorí dobre rozumejú finančným trhom alebo technológiám, môže byť zamotanie hlavy okolo blockchainu náročné.

Sedel som pri najnovšej epizóde podcastu CoinJournal s niekým, koho možno opísať ako „kryptoakademika“, ktorého cieľom je tiež preklenúť túto priepasť pre ľudí.

Omid Malekan prednáša na Kolumbijskej univerzite a tiež napísal niekoľko kníh, z ktorých posledná bola práve vydaná, s názvom „ Re-Architecting Trust: The Curse of History and the Crypto Cure for Money, Markets and Platforms“. Posadili sme sa na diskusiu, ktorá sa točila okolo množstva tém, ale témou bolo to, o čo sa Omid snaží: vzdelávať ľudí o bitcoíne a kryptomene, čo je náročnejšie, ako sa zdá.

V tomto priestore je veľa hluku, čo Omid slobodne priznáva, a kryptomeny sú ďaleko od dokonalosti. Ak sa však pozriete na správne miesto a máte trochu viery, toto je odvetvie, ktoré môže urobiť toľko dobrého. Rozprávali sme sa o vzostupoch a pádoch, o poškodení povesti medvedieho trhu kryptomenám, o vplyve regulácie, o potenciáli, aby sa kryptomeny darilo v rozvojovom svete.

Pozreli sme sa aj na niektoré nedostatky tohto odvetvia – robí všetko pre to, aby vzdelával ľudí a vítal nových ľudí tak dobre, ako by mal? Je tribalizmus problém a čo ideológia, ktorá sa niekedy môže zdať agresívna alebo extrémna?

Ak sa chcete dozvedieť o kryptomenách, no vždy ste našli vysvetlenia, na ktoré ste narazili, odstrašujúce, plné žargónu alebo mimo témy, Omid hovorí jasným a stručným spôsobom, bez zhovievavej rétoriky a ide priamo k veci. Je to hosť, ktorý si jasne myslí, že kryptomeny môžu robiť dobro v tejto spoločnosti, ale chce tiež pomôcť ľuďom uvedomiť si to. Bolo to určite iné, ale bolo to veľmi zaujímavé.

Vypočujte si tiež o Kolumbijskej univerzite a o tom, ako sa niekoľko Omidových študentov odvtedy presunulo do roly blockchainu na plný úväzok. Diskutujeme o prepúšťaní v celom odvetví – konkrétne v Coinbase – a o tom, či to bude pokračovať a aký to bude mať vplyv na tých, ktorí sa dostanú do vesmíru.

Ako som povedal, toto sa mi páčilo.

Omidovu novú knihu si môžete kúpiť tu s názvom „ Re-Architecting Trust: The Curse of History and the Crypto Cure for Money, Markets and Platforms" . Zaoberá sa otázkou „prečo" kryptomien viac ako „čo" – ale ak chcete to druhé, má aj vás pokryté.