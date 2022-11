Solana (SOL) sa nemôže zotaviť z krachu kryptomien, pretože presale Metacade (MCADE) získava záujem

Pád kryptomien v roku 2022 bol obzvlášť nevľúdny k niektorým špekulatívnejším projektom kryptomien, ako je Solana (SOL). Solana, ktorý čelil tvrdej konkurencii a niekoľkým zásadným problémom, sa v posledných mesiacoch snažil udržať si akúkoľvek býčiu povahu. Ale zatiaľ čo krach kryptomien zúri, jeden nový token vstáva z popola.

Volá sa Metacade (MCADE) a mohol by to byť najlepší projekt pripravený na využitie rastu GameFi v nadchádzajúcich rokoch. Dnes rozoberieme, čo sa deje so Solana, a prečo by ste mali začať považovať Metacade za vážneho uchádzača o pridanie do svojho portfólia.

Solana (SOL) čelí opakovaným výpadkom a znižovaniu cien v dôsledku zlyhania kryptomien

Solana (SOL) je dnes jedným z popredných rivalov Etherea na trhu. Je to jeden z najrýchlejších blockchain v krypto, ktorý využíva pôsobivú kombináciu Proof-of-Stake (PoS) a Proof-of-History (PoH) na dosiahnutie rýchlosti 3 500 transakcií za sekundu (TPS) bez toho, aby ste sa zapotili. Teoreticky to môže vzrásť až na 710 000, podľa Solana dokumentácie . Pri porovnaní s 30 TPS Etherea je ľahké pochopiť, prečo sa Solana v roku 2021 rýchlo vyšplhala na vysoké rebríčky.

Napriek tejto neuveriteľnej rýchlosti transakcií sa Solana nezaobišla bez problémov. Len tento rok mala Solana šesť odstávok , jedna trvala začiatkom januára celý týždeň. Popri širšom krachu kryptomien v roku 2022 boli tieto výpadky katalyzátorom niekoľkých veľkých poklesov cien. Po týždennom výpadku, ktorý sa začal 6. januára, SOL klesla takmer o -23 % na svoje minimum 10. januára. Po ďalšom výpadku, ktorý sužoval blockchain 21. januára, SOL klesla o ďalších -37 %, a našla podporu o tri dni neskôr.

Odvtedy zostala cena SOL po väčšom krachu kryptomien utlmená. Momentálne má hodnotu 29 dolárov, pričom počas augustovej cenovej akcie sa jej nepodarilo preraziť nad 49 dolárov. S mesačnou oblasťou podpory za 30 USD, cez ktorú sa obchoduje, sa Solana teraz pohybuje okolo júnového minima 26 USD.

Čo je Metacade (MCADE)?

Metacade je pripravovaný projekt, ktorého cieľom je byť rušivou silou v hernom priemysle. Metacade je komunitné centrum, kam nadšenci GameFi a kryptomien chodia nájsť najlepšie hry Play2Earn, zarobiť viac zo svojej vášne a spojiť sa s podobne zmýšľajúcimi jednotlivcami. Konečným cieľom Metacade je byť prvou hráčskou virtuálnou arkádou na svete, v ktorej vy riadite budúcnosť hier, nie herné štúdiá, ktoré sú mimo dosahu.

Na budovanie tejto vízie Metacade funguje na modeli, ktorý odmeňuje hráčov za ich úlohu v komunite a zároveň využíva silu kolektívu na vytváranie niektorých z najlepších hier Play2Earn a Web3, aké kedy toto odvetvie videlo.

Prečo sa očakáva, že Metacade (MCADE) prekoná trh?

Zatiaľ čo krach kryptomien pokračuje, Metacade sa snaží rýchlo ovládnuť trh počas nasledujúceho kola. Ako už bolo spomenuté, Metacade má v úmysle prilákať hráčov tým, že ich odmeňuje za to, čo už radi robia. Zakaždým, keď uverejníte recenziu, zdieľate niektoré z popredných GameFi alpha, alebo sa zúčastníte testovania hry, budete odmenení tokenom MCADE. Ak ste už zanieteným nadšencom GameFi, môžete zvýšiť svoj príjem jednoduchým zdieľaním svojich myšlienok a odborných znalostí o svojich obľúbených hrách!

Víziou Metacade je, že to premení komunitu na taviaci kotol nápadov, kde sú vývojári a hráči úzko prepojení. Metacade plánuje zaviesť program financovania s názvom Metagrants, kde vývojári hier uverejňujú svoje nápady pre komunitu Metacade, aby hlasovali za projekt, ktorý chcú postaviť. Víťaz získa finančné prostriedky z pokladnice a môže dokonca získať okamžitú spätnú väzbu týkajúcu sa jeho prototypu pomocou natívneho testovacieho prostredia platformy.

Ako súčasť cieľa Metacade pomôcť hráčom zarobiť viac z GameFi, budú tiež organizovať exkluzívne turnaje, kde ktokoľvek môže vyhrať veľké ceny. Ale čo je ešte lepšie, Metacade plánuje v roku 2024 spustiť pracovnú radu, ktorá by mohla jedného dňa niekomu pomôcť nájsť veľký zlom v rodiacom sa odvetví Web3. Kariéra tu však nie je jediná vec, ktorú tu nájdete; k dispozícii bude aj množstvo príležitostných pracovných ponúk, ako sú jednorazové testovacie úlohy, ktoré si hráči môžu vybrať na niekoľko hodín, aby zvýšili svoj pravidelný príjem.

Nakoniec Metacade odovzdá kľúče kolektívu Metacade vytvorením decentralizovanej autonómnej organizácie (DAO). Najcennejším členom budú ponúknuté vedúce pozície, ktoré budú viesť Metacade do budúcnosti. To umožní držiteľom MCADE hlasovať o vedúcich úlohách, implementácii funkcií, prideľovaní pokladnice a ďalších, čo povedie k úplne sebestačnému ekosystému vytvorenému hráčmi pre hráčov.

Solana (SOL) vs. Metacade (MCADE) – ktorá je lepšia investícia?

Ako už bolo spomenuté, Solana zažila pri nedávnom krachu kryptomien ťažké časy. Výpadky sú však jej najmenšou starosťou. Ešte 12. októbra bola platforma DeFi Mango založená na Solana hacknuté o 100 miliónov dolárov. Bolo to prvýkrát? Nie. Spoločnosť Solana mala v auguste priamy útok na peňaženky svojich používateľov, kde bolo ukradnutých viac ako 6 miliónov dolárov. Predtým, vo februári, bolo zo Solana ukradnutých kolosálnych 320 miliónov dolárov.

Celkové náklady len na tieto hacky v roku 2022 dosiahli viac ako 446 miliónov dolárov. Aby sme to uviedli do perspektívy, je to približne rovnaké množstvo bezpečnostnej pomoci, akú USA oznámili , že pošlú Ukrajine v júni.

Zatiaľ čo budúcnosť Solana zostáva neistá, najmä potom, čo upgrade Ethereum posunul jeho potenciálny TPS na 100 000, Metacade čelí veľmi malej konkurencii na rýchlo rastúcom trhu. Toto všetko samo o sebe by mohlo z Metacade urobiť hlavného uchádzača vo svojom odbore. Vyššie opísané funkcie by však mohli ľahko urobiť z Metacade epického titána v začínajúcom priemysle GameFi.

S ohľadom na tieto faktory je Metacade pravdepodobne neuveriteľne lacná práve teraz vo fáze presale. Ak premýšľate, či investovať do Solana, alebo čakať na Metacade po krachu kryptomien v roku 2022, odpoveď je jasná: Metacade by mala byť vašou prvou voľbou.

