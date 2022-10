Tether vedie preteky, je DAI rovnako mŕtvy ako Terra? – Vojna stablecoinov, Deep Dive

Kryptomena môže byť polarizujúca téma. Niektorí veria, že to zmení svet. Hovoria, že budeme žiť v spoločnosti s bitcoínom ako rezervnou menou; nakúpime naše chai tea latté v Starbucks s digitálnymi tokenmi a potom ich zverejníme na sociálnych médiách so sídlom v Web3, pričom všetko bude bez problémov prebiehať prostredníctvom decentralizovaných kanálov.

Potom sú tu takí, ktorí hovoria, že je to úplné plytvanie priestorom, nenásytne kapitalistické žmýkanie peňazí zaplavené Ponziho schémami a nehanebnými povýšeniami (Kim Kardashian, ak to čítaš, pozerám sa na teba ).

Ale aj medzi tými, ktorí sú voči kryptomenám skeptickí, väčšina oceňuje silu technológie blockchain a vplyv, ktorý by mohla mať na spoločnosť.

Jedným z najzaujímavejších prvkov technológie blockchain sú stablecoiny. Jednoducho fiat mena so sídlom v blockchaine umožňuje používateľom obísť volatilitu kryptomien a zároveň stále využívať blockchain. To znamená, že sa vyhneme negatívnym stránkam portfóliového yoyovania v celom obchode, no možno využiť výhody blockchainu – dostupnosť, rýchlosť, lacné transakcie.

A vzhľadom na to, že toľko kryptomien sa presúva cez USD, všetky najväčšie stablecoiny sú dolárové iterácie. V roku, keď dolár rozdrvil všetky hlavné meny, zatiaľ čo národy na celom svete bojujú proti nekontrolovateľnej inflácii, to dáva občanom príležitosť zaparkovať svoje bohatstvo v USD, a nie držať svoju vlastnú (často nestabilnú) menu.

Takže, ktorý stablecoin je najpopulárnejší? A ako rastú? Ponoril som sa do toho, čo je najnudnejšie krypto na svete – pokiaľ ide o volatilitu cien – ale z rôznych iných dôvodov je to neuveriteľne vzrušujúce.

Toto je správa stablecoinov.

Časová os – rast stajní

Teraz sa pozerám späť na začiatok roku 2020 ako na „novú paradigmu“ kryptomien. COVID prenikol na scénu v prvom štvrťroku a po prepuknutí v marci, keď sa svet posadil, aby sa pokúsil zistiť, čo presne tento koronavírus znamená, kryptomeny prudko vzrástli.

Zaujal svoje miesto v centre pozornosti a ceny, objem a likvidita raketovo narástli. Potom sme tento rok, v roku 2022, prešli do nového veku vysokých úrokových sadzieb, keď nás dostihla bonanza tlače peňazí z posledných rokov a inflácia natiahla svaly.

To spôsobilo zlyhanie tokenov. Bitcoin klesol z 69 000 USD pod 20 000 USD a prostriedky odtiekli zo stablecoinov. Niektorým stajniam sa však darilo lepšie ako iným. Kliknutím na „časovú os prehrávania“ na grafe nižšie získate obraz o pohyboch za posledné dva roky.

Naozaj. Nárast z 20 miliárd na 160 miliárd dolárov za dva roky – to je 8-násobok ľudí.

Pri pohľade na vyššie uvedený graf je v miestnosti samozrejme slon. A ten slon má meno – Terra.

Decentralizované vs centralizované

Možno zaslepení lákadlom decentralizovaného stablecoinu mnohí krypto nadšenci kúpili TerraUSD (UST). Vychádzajúc z nejakej vážne narušenej kruhovej logiky, stablecoin bol podporovaný Lunou, ktorá samotná nebola podporovaná ničím. Fantastický spôsob, ako povedať, že to nebolo kolaterizované, a celý domček z kariet sa zrútil, čo so sebou ťahalo veľkú časť kryptoekosystému.

Aj ja som sa do toho zapojil, aby som bol spravodlivý. Vedel som, že model je chybný, ale myslel som si, že vydrží dlhšie ako vydržal. O mojom zapojení do cirkusu som toho napísal veľa, pričom tento článok ma podrobne popisuje, ako som konečne znížil svoje straty a predal svoje UST, prehltol som nepríjemnú stratu a dosť nepríjemnú ranu pre moje už aj tak zničené ego.

Ale aj tak. Terra je minulý čas. Ďalšou zostávajúcou decentralizovanou stajňou je DAI s trhovou kapitalizáciou 6 miliárd dolárov. Jediným problémom je, že podľa mňa je DAI rovnako rozbité ako Terra. Iste, dôsledky nebudú také vážne a nebude to šialená špirála smrti, ale ak sa ma pýtate, DAI má rovnakú pravdepodobnosť ako Terra, že sa niekedy stane uznávaným a pôsobivým stablecoinom – nula.

Je to preto, že model nemá ekonomický zmysel. Nadmerné zabezpečenie znamená, že ak chcete získať 100 USD DAI, musíte priložiť záruku vo výške 150 USD. To je značne neefektívne a je to všetko, čo potrebujete vedieť. Potom je tu tiež skutočnosť, že to nie je ani decentralizované, s toľkým vystavením USDC a iným centralizovaným aktívam.

V snahe dosiahnuť túto zvodnú kvalitu decentralizácie spoločnosť DAI robila kompromisy obetovaním kapitálovej efektívnosti. Vo svete rastúcich úrokových sadzieb to nikdy nebude fungovať. A áno…nie je to ani decentralizované.

Decentralizovaná stajňa by bola fantastická, ale momentálne neexistuje spôsob, ako to dosiahnuť. Dúfajme, že jedného dňa sa to môže stať, ale nie som dosť chytrý na to, aby som premýšľal ako. Čo sa týka DAI, nikdy nevidím, že by sa to stalo relevantným. Buď zahynie (sľubujem, že zamýšľaná slovná hračka) pomalou smrťou, alebo prijme nejaké drastické opatrenia v oblasti riadenia, keď bude klopať na relevantnosť (zrejme zvažuje, že už nebude stablecoin a namiesto toho „odstráni“ peg, nech už to znamená čokoľvek).

Centralizované stajne – Kruh obsadzujúci Tetherov trón?

Takže toto nás zavedie do centralizovaných stajní. Nie je to také romantické, ale aspoň veci fungujú, však?

Tether (USDT) je OG a ústredným prvkom všetkého v priestore a je jediným najväčším párom likvidity. Napriek tomu naďalej čelí otázkam týkajúcim sa svojich zásob a po nákaze Terra sa jeho kolísanie znížilo na 95 centov.

Malo by sa povedať, že Tether nikdy nezlyhal pri vykúpení a bez problémov predal obrovské kusy svojich držieb – väčšiu časť svojich rezerv, než by bola schopná zvládnuť väčšina bank s čiastočnými rezervami. Napriek tomu ľudia, ktorí držia stajne, chcú mať možnosť nakupovať a predávať za 1 dolár – bez ohľadu na to, kde a kedy chcú.

Circle (USDC) sa tak stáva väčším konkurentom, no zostáva na druhom mieste. Vymodeloval som nižšie uvedený graf, aby som ukázal, ako bol Tether erodovaný smerom nadol s nárastom alternatív. Mnohé z toho je spôsobené pokračujúcim tvrdením, že nie sú držané dostatočné rezervy.

Nákaza 2022

Tento rok bol pre krypto trhy, samozrejme, ťažký. Stajne sú celkom dobrým spôsobom, ako to ukázať, pretože kapitál si balil kufre a vytekal zo systému.

Vykreslil som, ako sa darilo rôznym stajniam od januára až doteraz. Je to dobrý spôsob, ako ukázať, ako sa Circle dostal do vedenia Tethera. Tým, že spoločnosť Tether od začiatku roka prepustila 10 miliárd dolárov, spoločnosť Circle v skutočnosti narástla o 2 miliardy dolárov.

Binance USD a FTX?

BinanceUSD (BUSD) je ďalší, ktorý sa presadil. Do 22 miliárd dolárov je to siedma najväčšia kryptomena a tretí najväčší stablecoin.

Tvrdo na to tlačí Binance, najväčšia kryptomenová burza na svete. Nedávno burza vyradila USDC z burzy a automaticky previedla všetky držby na BUSD, čo pomohlo trochu napumpovať trhovú kapitalizáciu.

FTX honcho Sam Bankman-Fried to označil ako „Druhú veľkú Stablecoinovú vojnu“. Samotný FTX dokonca plánuje spustiť vlastný stablecoin .

FTX je druhá najväčšia kryptoburza a prináša niekoľko zaujímavých otázok týkajúcich sa výhod toľkých stablecoinov na trhu. V skutočnosti si nie som istý, či to má význam, pokiaľ sú všetky riadené zodpovedne so solídnymi rezervami a transparentným výkazníctvom – v čom sú niektoré stajne určite lepšie ako iné.

Záver a budúcnosť

Aby som to uzavrel, pre kryptomeny a v rozšírení aj stablecoiny to bolo obrovských pár rokov. Ten druhý pomáha integrovať ľudí do kryptomien. Skákanie na reťaz, ale vyhýbanie sa volatilite, stajne majú skutočný prípad použitia v odvetví, kde to nie je vždy zaručené.

Dal som to dokopy teraz, pretože trh stablecoinov sa za posledných pár rokov transformoval, no teraz mám pocit, že vstupujeme do novej fázy. Binance, FTX a Circle prichádzajú pre Tether. Corners trvajú na tom, že potrebujeme decentralizovanú stajňu, ale kým sa nevypracuje plán, ktorý to umožní aj teoreticky, sú to len fantazijné reči.

Jasné, páčila by sa mi decentralizovaná stajňa. Tiež by som sa chcel zajtra ráno zobudiť s hlasom Beyoncé. Obe tieto veci sú momentálne rovnako nepravdepodobné, takže zatiaľ musíme chatovať v centralizovaných stajniach.

Bude zaujímavé prehodnotiť tieto rebríčky tentoraz budúci rok, keď Boh vie, čo sa stane na kryptotrhoch. Dovtedy vládne úkrytu Tether – ale svorka sa tvrdo naháňa.