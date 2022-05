Trh kryptomien je 7-krát väčší ako pred Covidom

Európska únia chce prísnejšie regulovať trh s kryptomenami a v konečnom dôsledku aj Európska centrálna banka kritizovala kryptomeny. Predsedníčka Christine Lagarde sa predtým objavila v televízii a označila kryptomeny za bezcenné.

Ale vedia, kto je „nepriateľ“ ? Európska centrálna banka (ECB) nedávno zverejnila správu s názvom „Dešifrovanie rizík finančnej stability na trhoch s kryptomenami“, aby to zmapovala.

Jedna vec je istá a nepotrebujete na to žiadnu správu, že záujem o kryptomenu sa od začiatku korony dramaticky zvýšil. Našťastie aj to je záver ECB. Píšu, že aj napriek nedávnemu poklesu je kryptotrh ako celok sedemkrát väčší, než bol začiatkom roku 2020.

Hlavnú úlohu zohrávajú spotrebitelia

Ich správa zahŕňala niekoľko spotrebiteľských prieskumov v Belgicku, Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku a Holandsku.

Tieto prieskumy zistili, že asi 10% domácností môže vlastniť kryptomenu. Je zaujímavé, že väčšina vlastníkov uviedla, že vlastní menej ako 5 000 dolárov, zatiaľ čo iba 6% tvrdilo, že vlastní kryptomeny v hodnote viac ako 30 000 dolárov.

Ale kto vlastne investuje do kryptomien? Ide najmä o mladých dospelých mužov a vysoko vzdelaných ľudí. A toto je zaujímavá štatistika: ak je ich finančná gramotnosť na najvyššej alebo najnižšej úrovni, je veľká šanca, že niekto bude držať kryptomenu.

Inštitucionálni investori chcú (nepriame) krypto

Správa sa nezaoberá len úlohou spotrebiteľov, ale aj inštitucionálnych investorov. Píšu, že došlo k zvýšeniu korelácie medzi kryptomenami a cenami akcií počas (a po) strese na trhu v marci 2020, ako aj počas poklesov na trhoch v decembri 2021 a máji 2022.

Podľa správy to naznačuje, že počas volatilných období sa kryptotrh stal užšie prepojený s tradičnými rizikovými aktívami, čo je trend, ktorý môže byť čiastočne spôsobený väčším zapojením inštitucionálnych investorov.

Ak sa pozrieme na uplynulých 15 dní, je vidieť, že bitcoinu sa nepodarilo udržať nad hranicou 30 000 eur, cena bitcoinu je momentálne o 37% nižšia ako na začiatku roka 2022. V rovnakom 15-dňovom období sa akcie Shopify klesol o 76%, Snap padol o 73%, Netflix klesol o 70% a dokonca Cloudflare klesol o 62%. Všetko sú to akcie veľkých technologických spoločností, takže možno trochu bitcoinov v portfóliu nie je až taký zlý nápad. Podľa ECB je medzi inštitucionálnymi investormi určite dopyt po nejakom bitcoine do ich portfólia.

Fidelity Digital Assets tiež uskutočnila prieskum medzi európskymi inštitucionálnymi investormi, pričom 56% uviedlo, že sú vystavení kryptomenám. To je nárast o 45% v porovnaní s rokom 2020. Podľa ECB by to mohlo byť spôsobené tým, že vládne opatrenia mohli byť interpretované ako schválenie kryptoaktív. Napríklad od júla 2021 môžu nemecké inštitucionálne investičné fondy investovať až 20% svojich držieb do kryptomien.

Viac možností investovania

Čiastočne je to umožnené zvyšujúcou sa dostupnosťou derivátov a cenných papierov založených na kryptomenách na regulovaných burzách, ako sú futures, zmenky obchodované na burze, fondy obchodované na burze a mimoburzové fondy, ktoré v posledných rokoch v Európe narástli na popularite. .

Tieto produkty spolu s klíringovými zariadeniami urobili krypto aktíva dostupnejšími pre investorov, keďže sa s nimi dá obchodovať na tradičných burzách. To tiež zaisťuje, že investor sa nemusí starať o úschovu a bezpečnosť svojej kryptomeny. Napriek tomu Európa zaostáva za zvyškom sveta, len 20% kryptofondov sa nachádza na našom kontinente.

Kryptomena so sebou nesie riziká

Podľa správy bude záujem inštitucionálnych investorov o kryptomenu len rásť, čo však prinesie väčšie riziko. Čiastočne je to preto, že európske banky ponúkajú deriváty na kryptomeny bez toho, aby mali kryptomenu v skutočnosti uloženú. Tieto odvodené krypto produkty sledujú výkonnosť rôznych krypto kotácií. Vedci o tom hovoria:

„Akákoľvek expozícia inštitúcií na báze kryptomien, najmä ak sú príslušné aktíva nezabezpečené, by mohla ohroziť kapitál s možnými vedľajšími účinkami na dôveru investorov, pôžičky a finančné trhy, ak sú expozície dostatočne veľké.“

S cieľom obmedziť tieto riziká a ochrániť investorov pred nimi samými (povzdych) boli predložené návrhy na prísnejšiu reguláciu. Tie je potrebné ešte schváliť.

Jeden z návrhov zahŕňal nariadenie o trhoch s krypto-aktívami (MiCA) na posilnenie trhov a kontrolu regulačných neistôt. Návrh MiCA bol zverejnený už v septembri 2020 a musí byť ešte schválený. To znamená, že sa nebude uplatňovať pred rokom 2024, keďže sa očakáva, že sa začne uplatňovať až 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti.