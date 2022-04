Po tom, čo Twitter prijal ponuku Elona Muska, cena populárneho meme coinu prudko vzrástla. V čase písania tohto článku vzrástol o 30 % a stále rastie. Hektomiliardár vezme giganta sociálnych médií do súkromia.

Dogecoin prudko stúpa, pretože jeho potenciál ako platobného prostriedku nesmierne vzrástol.

Nehľadajte ďalej tento krátky článok vám ukáže, kde nájdete všetky podrobnosti o Dogecoine: čo to je, oplatí sa doň investovať a najlepšie miesta, kde si teraz dogecoin kúpiť.

Dogecoin má na svojom logu psa Shiba Inu a je založený na internetovom meme s psou tematikou. Ide o open-source projekt a fork Litecoin.

Jeho hlavnou pomôckou je systém tipovania na Reddite a Twitteri na odmeňovanie používateľov, ktorí zdieľajú alebo vytvárajú kvalitný obsah. Teraz, keď má Musk riadiť Twitter, sa očakáva, že táto pomôcka bude výraznejšia.

V súčasnosti môžu ľudia dostávať tipy v dogecoine z faucetu alebo zapojením sa do komunity, ktorá ho používa.

Dogecoin sa líši od bitcoinu mnohými spôsobmi, vrátane času blokovania a ťažby. Dogecoin má neobmedzenú zásobu a blokovací čas jednu minútu. Počet dogecoinov, ktoré môžete ťažiť, nie je obmedzený.

Nič nemôže nahradiť vlastný výskum. Akékoľvek investičné rozhodnutie, ktoré urobíte, by malo byť založené na vašej odbornosti na trhu, vašom postoji k riziku a na vlastnostiach a rozložení vášho portfólia. Zvážte tiež, ako by ste sa cítili pri strate peňazí.

Digital Coin a GOV Capital očakávajú, že Dogecoin dosiahne za rok 0,20 USD. CryptoNewZ je ešte optimistickejší a predpovedá maximálnu cenu 21 centov za token už v tomto roku.

