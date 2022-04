10 säkraste kryptovalutorna att investera i

Kryptovalutor blir populära bland både privata och institutionella investerare. Det finns nu tusentals mynt som är värderade till över 2 biljoner dollar. I den här artikeln ska vi titta på tio av de säkraste kryptovalutorna att investera i. Tanken är att titta på de som har uthållighet under de kommande åren.

Chainlink (LINK)

Chainlik är ett ledande blockkedje-projekt som hjälper andra utvecklare att integrera off-chain-data med on-chain-ekosystemet. Till exempel kan en decentraliserad finansutvecklare (DeFi) ta med data om kryptovalutor i sina plattformar. Det är också möjligt att ta med data om väder och sport i branschen.

Idag används Chainlink flitigt av de flesta utvecklare som AAVE, Anchor Protocol och Uniswap. Enligt DeFi Llama har den ett totalt värde säkrat (TVS) på över 60 miljarder dollar. LINK, dess inhemska mynt har ett börsvärde på över 7,6 miljarder dollar.

Chainlink är en säker kryptovaluta på grund av dess speciella roll i branschen och dess betydande marknadsandel inom sektorn.

Ethereum (ETH)

Ethereum är en av de säkraste kryptovalutorna att investera i. Det är ett layer 1-nätverk som har skapat en plattform där utvecklare kan bygga och optimera sina nätverk. Medan Ethereum möter mycket konkurrens, har dess marknadsandel inom alla undersektorer som spel, non-fungible tokens (NFT) och DeFi varit stark.

Ethereum förväntas ta fler marknadsandelar under de kommande åren när de slutför sin övergång till ett proof-of-stake-nätverk. Utvecklarna implementerar också shardingteknik som kommer att göra det snabbare och sänka transaktionskostnaderna. Allt detta gör Ethereum till en bra kryptovaluta att investera i.

Terra (LUNA)

Terra är en jätte inom blockkedje-branschen. Terra är en annan plattform som gör det möjligt för utvecklare att bygga dApps. Några av de största apparna som byggts i ekosystemet är Anchor Protocol, Lido och Astroport. Enligt DeFi Llama har alla DeFi-appar som är byggda i Terra ett totalt värde låst (TVL) på över 25 miljarder dollar.

Terra är också känt för sina algoritmiska stablecoin som Terra USD, som har ett börsvärde på över 16,7 miljarder dollar. Lido, som är byggt i Terra, har också Lido Staked Ether, som är värderat till över 10 miljarder dollar. Därför finns det en sannolikhet att LUNA-priset kommer att fortsätta stiga under de kommande åren.

Cosmos Hub (ATOM)

Cosmos är en annan populär säker kryptovaluta. Det är en ledande plattform som hjälper till att förbättra kommunikationen av olika digitala valutor. Det uppnår detta genom Inter-Blockchain-Communication (IBC) protokoll. Enligt sin hemsida har den nu över 262 kryptovalutor med över 170 miljarder dollar i tillgångar.

Cosmos har också en SDK som är värd för några av de mest populära plattformarna som Terra, ThorChain och Osmosis. Därför, när ekosystemet växer, finns det en sannolikhet att ATOM-tokenen fortsätter att stiga.

The Graph (GRT)

The Graph är ett blockkedje-projekt som förser utvecklare med API:er som hjälper dem att indexera sina nätverk. Utvecklare kan skicka in dessa subgrafer när som helst. Som ett resultat är The Graph ofta ses som Google för branschen. Det har anammats av de flesta utvecklare som Audius, UMA, LivePeer, Synthetix och Curve Finance, bland andra.

The Graph är en säker kryptovaluta på grund av hur utbredd den är och det faktum att den har minimal konkurrens i branschen. GRT, dess inhemska token, värderas till över 2,8 miljarder dollar.

Avalanche (AVAX)

Avalanche är en smart kontraktsplattform som erbjuder en bättre utvecklingsplattform än Ethereum. Den är välkänd för sina blixtrande snabba transaktionshastigheter och låga kostnader. På kort tid har Avalanche lockat hundratals utvecklare från hela världen.

Några av projekten som byggs i plattformen är AAVE, Trader Joe, BENQI och Stargate. Totalt har den ett totalt värde låst (TVL) på över 10 miljarder dollar. Detta gör den till den fjärde största plattformen i branschen efter Ethereum, Terra och BNB. Därför finns det en möjlighet att Avalanche-priset kommer att fortsätta stiga under de kommande åren.

Cronos (CRO)

Cronos är en av de säkraste kryptovalutorna att investera i. Det var tidigare känt som Crypto.com Coin. Som namnet antyder startades Cronos av Crypto.com, en av de största börserna i världen.

Cronos huvudnät lanserades 2022 och har haft en stark prestation. Dess DeFi-ekosystem har en TVL på över 4 miljarder dollar, vilket gör den till den nionde största plattformen i branschen. Några av de bästa apparna som byggts med Cronos är bland annat MM Finance, VVS Finance, MM Optimizer och Tectonic.

Därför, på grund av dess starka antagande, finns det en sannolikhet att CRO-priset kommer att fortsätta att gå bra under de kommande åren.

Basic Attention Token (BAT)

Basic Attention Token (BAT) är den inbyggda tokenen för Brave browser, en ledande webb 3.0-plattform. Tokenen används för att betala Brave-användare för att interagera med dess annonser. Dessa användare kan också bestämma sig för att bidra med sina intäkter till utgivare de älskar. Några av de främsta utgivarna i ekosystemet är företag som New York Times och TechCrunch. Brave har över 50 miljoner användare globalt.

BAT är en säker kryptovaluta att investera i på grund av den växande populariteten för Brave och det faktum att företaget kommer att fortsätta attrahera nya annonsörer i takt med att antalet användare ökar.

Sandbox (SAND)

Sandbox är en ledande metaversplattform i blockkedjan. Plattformen har ett antal användbara funktioner. Användare kan till exempel köpa virtuella tomter i ekosystemet. De kan också köpa andra former av non-fungible tokens (NFT) i plattformen.

Sandbox är dessutom värd för evenemang där användare belönas med hjälp av BAT-tokens. Därför, eftersom det är i en pole position, finns det en möjlighet att SAND-tokenen kommer att fortsätta stiga under de kommande åren.

Solana (SOL)

Solana är en annan Ethereum-mördare som hoppas kunna dominera branschen. Det är en välfinansierad plattform som har högre hastigheter och lägre kostnader. Som ett resultat har det anammats av många utvecklare. Några av projekten i dess ekosystem är Serum, Marinade Finance, Solend och Raydium. Totalt har dessa appar ett totalt värde låst på över 7,6 miljarder dollar. Solana är en säker kryptovaluta på grund av dess växande ekosystem.