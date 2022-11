5 FTX-alternativ du kan investera med under den nuvarande FTX-krisen

Den en gång i tiden kryptovalutabörsjätten FTX står inför en oviss framtid efter den nuvarande likviditetskrisen och finansiella instabiliteten. Situationen eskalerade efter att Binance backade ur ett icke bindande avtal om att köpa ut FTX.

Enligt källor som är bekanta med utvecklingen drar sig Binance ur sin avsikt att ta över FTX efter att ha gått igenom dess finansiella böcker.

As a result of corporate due diligence, as well as the latest news reports regarding mishandled customer funds and alleged US agency investigations, we have decided that we will not pursue the potential acquisition of https://t.co/FQ3MIG381f.

— Binance (@binance) November 9, 2022