Bitcoin har stigit med 6% under de senaste 24 timmarna och över 18% den senaste veckan, eftersom den fortsätter att stiga högre under en avförsäljning på aktiemarknaden.

Marcus Sotiriou, analytiker på den brittiska digitala tillgångsmäklaren GlobalBlock, säger att Bitcoins stora drag har sett att benchmarkkryptot "frikopplas" från aktiemarknaden.

I ett meddelande på tisdagen sa Sotiriou att BTC:s "otroliga" uppgångar denna vecka är en signal om att marknaden kan titta på en potentiell frikoppling från aktier. Detta noterar han sannolikt kommer att vara utsikterna på kort sikt.

Om vi tittar på aktiemarknaden ser vi att S&P 500 är på väg mot ytterligare en negativ daglig stängning med förluster över 1,5% på tisdagen.

I en kommentar om den senaste korrelationen mellan Bitcoin och aktier sa GlobalBlock-strategen att detta hade varit fallet "i månader.” Kryptovalutan signalerar dock vad som kan vara ett okorrelerat utbrott, om än möjligen ett kortsiktigt sådant.

Och om varför Bitcoin har rally när S&P 500 faller, förklarade Sotiriou:

"Bitcoin bjuds hårt, delvis på grund av berättelsen om att vara ett tillåtslöst och censurbeständigt sätt att överföra värde, eftersom det har använts under krisen i Ukraina såväl som politisk oro i Kanada."

Men det är inte bara aktier som BTC överglänser denna vecka. Flaggskeppskrypton överträffar guldet, som förra veckan ökade när Bitcoin föll tillsammans med aktier. Idag, trots rally till toppar på $1 945 med över 2% i vinster, spårar guld BTC:s 6% uppsida.

"Det är [också] fascinerande att, efter en vecka i geopolitisk osäkerhet, överträffar Bitcoin guld, vilket är känt som en tillflyktsortstillgång," noterade Sotiriou.

Real Vision VD Raoul Pal tror att den kan, och pekar på den nuvarande kryptomarknadsutsikten som "känns mycket som mars 2020."

"Då slängde vi de värre tänkbara nyheterna på det (en pandemi och en global avstängning) och den föll väldigt kraftigt men lyckades inte nå en ny lägsta," twittrade han när Bitcoin bröt över $44 000.

Pal ser en liknande makrobild under rådande omständigheter med kriget i Ukraina, högre priser och stigande olja som har nått $105 per fat. Medan 2022-miljön är en annan tid, tror han att Bitcoins misslyckande med att göra en ny lägsta antyder att "makro kan bli mer positivt för krypto."

Men han manar också till försiktighet och noterar att slutet på den tekniska försäljningen kan antända en ny kollaps i krypto.

Bonds are suggesting the same – growth is going to evaporate.

It's a bit early to tell but pay attention. It might also be the end of the tech sell off soon.

— Raoul Pal (@RaoulGMI) March 1, 2022