Anchor Protocol (ANC) ökar trots en bredare marknadsnedgång

Anchor Protocol (ANC) har ökat kraftigt idag även när den bredare kryptomarknaden ser en stor försäljning. Myntet förväntas fortsätta att överträffa resten av marknaden under de närmaste 24 timmarna eller så. Här är några av de viktigaste utvecklingarna:

ANC har ökat med nästan 13% trots att den bredare marknaden ser en minskning med cirka 7%.

DeFi-protokollet har också sett sin TVL öka med 2% under de senaste 7 dagarna.

Handelsvolymen för ANC har också ökat med 300% under de senaste 24 timmarna.

Datakälla: Tradingview

Anchor Protocol (ANC) – Kan den hålla det?

Den senaste ökningen på 13% på 24 timmar är en välkommen överraskning för ANC-investerare. Att överträffa den bredare marknaden är alltid ett gott tecken. Det är dock osannolikt att denna trend kommer att pågå länge. Faktum är att vi förväntar oss att uppgångarna kommer att vara relativt kortsiktiga om det inte finns en förbättring av sentimentet över hela marknaden.

Som ett resultat, förvänta dig att ANC kommer att rapportera vinster under de kommande två eller tre dagarna innan den slutligen drar sig tillbaka och följer den bredare trenden inom kryptoindustrin. Anchor Protocol bör dock finnas på din radar.

Ett hopp i TVL just nu är inget att ta lätt på. Sedan början av året har DeFi-protokoll över hela linjen sett en kraftig nedgång i det totala värdet låst. Det faktum att Anchor fortfarande har nästan 17 miljarder dollar i TVL just nu är ett stort plus.

Är ANC en bra framtidsinvestering?

Anchor Protocol är det största DeFi-protokollet på Terra-nätverket. Den har också en av de största TVL:erna. DeFi-protokollet har också fortsatt att erbjuda lågriskavkastning för UST-insättningar med en årlig avkastning på upp till 18%. Med dessa grunder är det troligt att projektet kommer att fortsätta växa mycket stadigt in i framtiden. Det är därför en värdig investering i DeFi.