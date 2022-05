Är Algorand en bra investering? 5 anledningar till att vi tror det

Algorand är ett ledande blockkedje-projekt som strävar efter att bli de mest miljövänliga plattformarna i världen. Det är en smart kontraktskedja som använder Algorand Virtual Machine (AVM) som ger många möjligheter för att skala och accelerera projekt. Enligt sin hemsida kan Algorand hantera över 1 000 transaktioner per sekund (tps).

Algorand prisprestanda

Algorand rankas som en av de största smarta kontraktsplattformarna i världen. Enligt CoinGecko har den ett totalt börsvärde på över 4,7 miljarder dollar. Liksom de flesta digitala mynt har ALGO inte haft ett bra år eftersom dess pris har kraschat med mer än 60%. Den har också minskat med över 77% från sin högsta nivå någonsin och handlas nära sin lägsta nivå sedan februari 2021.

Det finns många anledningar till att Algorand-priset har rasat under de senaste månaderna. För det första finns det betydande risker med att Federal Reserve kommer att anamma en mer hökaktig ton. Banken har faktiskt redan gjort det genom att genomföra två räntehöjningar.

Den senaste räntehöjningen som skedde i maj var hela 0,50%. Banken beslutade också att fortsätta höja räntorna och genomföra kvantitativ åtstramning. Historiskt sett tenderar kryptovalutor som Algorand att underprestera under en period med höga räntor.

För det andra har Algorand kämpat på grund av den ökande konkurrensen och det faktum att dess ekosystem är lite mindre än dess jämlika. Några av de största konkurrenterna till Algorand är Ethereum, Cronos, Solana och Cardano. Medan dessa nätverk har ett totalt värde låst (TVL) på miljarder, har Algorand ett relativt mindre.

Med detta i åtanke, låt oss titta på några av de främsta anledningarna till varför Algorand är en bra investering.

Algorands VM-exponering

VM är ett av de största sportevenemangen i världen med miljarder tittare globalt. Färska uppgifter visar att det var över 1,1 miljarder tittare på finalen mellan Frankrike och Kroatien. Detta är ett betydande antal med tanke på att världen har en befolkning på mer än 8 miljarder. Dessutom ses VM av fler än de som tittar på Formel 1 och Super Bowl.

I maj 2022 meddelade Algorand att de hade skrivit på ett avtal med FIFA om att bli en stor sponsor för VM. Som ett resultat kommer dess logotyp att ses av miljontals människor från hela världen. Samtidigt kommer FIFA att använda Algorands teknologi för att skapa sina blockkedje-initiativ som Non-Fungible Tokens (NFT).

Därför tror vi att Algorand-priset kommer att göra en stadig återhämtning under och efter VM-evenemanget. Detta kommer att hända när fler bestämmer sig för att köpa myntet under matcherna.

Men även om detta är en bra katalysator, är det värt att notera att kryptovalutor som har dykt upp i de flesta evenemang bara har fått ett tillfälligt uppsving. Till exempel såg Cronos, som tidigare var känt som Crypto.com Coin, bara en liten vinst när företaget sponsrade Super Bowl.

Dess växande ekosystem

Algorand är en bra investering på grund av dess växande ekosystem över hela linjen. Liksom Solana och Avalanche har Algorand antagits av alla typer av utvecklare. Dessa skapare bygger applikationer i alla branscher, inklusive Automated Market Makers (AMM), analys, decentraliserade autonoma organisationer (DAO), DEX, styrning, orakel och NFT:er bland annat.

Katalogen över alla appar som skapats i Algorand har vuxit snabbt under de senaste månaderna. Några av de mest populära blockkedje-plattformarna som skapats med Algorand är AlgoFund, AlgoLaunch, Choice Coin, Algofi, Flex NBA, The Drag Racing League och Folks Finance bland andra. Även om de flesta av dessa projekt är i sin linda, finns det en sannolikhet att de kommer att fortsätta växa under de kommande åren.

Det är en proof-of-stake-plattform

Den andra anledningen till att Algorand-priset kommer att fortsätta att gå bra är att den byggdes med en ren proof-of-stake-konsensus (PPoS). Detta är ett protokoll som gör det möjligt att prägla nya mynt med hjälp av validatorer. Det skiljer sig från en proof-of-work-metodik, som gör att mynt kan skapas genom att lösa komplexa matematiska lösningar.

Proof-of-stake sägs vara ett bättre tillvägagångssätt, vilket förklarar varför Ethereum migrerar från sin PoW-plattform till PoS.

Det finns flera fördelar med att Algorand är en PoS-plattform. För det första tillåter det investerare att tjäna en avkastning genom att helt enkelt hålla i myntet. Denna process, känd som staking, tillåter människor att tjäna så mycket som 12% APY. För det andra gör det att Algorand är betydligt snabbare. Den kan hantera över 1 000 transaktioner per sekund, medan Ethereum bara kan hantera mindre än 20.

Vidare bidrar Algorands PoS-system till att säkerställa att det är klimatvänligt. Faktum är att plattformen använder ClimateTrade för att kompensera sitt koldioxidavtryck. ClimateTrade används flitigt av företag som försöker minska sitt fotavtryck.

Algorand erbjuds i stor utsträckning

Vidare tillhandahålls Algorand i stor utsträckning av de flesta mäklare och börser. Den är tillgänglig i ledande centraliserade börser som Coinbase, Crypto.com och Binance. Dessa är några av de mest populära börserna i världen. Samtidigt är det möjligt att köpa och handla Algorand i ledande decentraliserade börser som Uniswap och PancakeSwap.

Lär dig mer om hur du handlar med kryptovaluta .

Algorand har en stark gemenskap

Slutligen har Algorand en av de största gemenskaperna inom blockkedjebranschen. Dess huvudsakliga Twitter-konto har över 250 000 följare, vilket är högre än de flesta kryptovalutor. En närmare titt på dess nätverk visar också att de har miljontals plånböcker. Samtidigt har Algorand lanserat ett anslagsprogram på 250 miljoner dollar för att uppmuntra utvecklare.