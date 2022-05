Kryptovalutamarknaden har presterat dåligt under de senaste 24 timmarna, med mer än 100 miljarder dollar utplånade under den perioden.

Det baisseartade sentimentet på kryptomarknaden återkom under de senaste 24 timmarna, där marknaden förlorade över 100 miljarder dollar under den perioden. Den bredare kryptomarknaden har minskat med 6,85% under de senaste 24 timmarna, den största förlusten som registrerats under de senaste veckorna.

Vid skrivtillfället ligger det totala marknadsvärdet för kryptovaluta runt 1,67 biljoner dollar, en minskning från de 1,79 biljoner dollar som rapporterades i går.

Bitcoin, världens största kryptovaluta efter börsvärde, är en av de sämst presterande de senaste 24 timmarna. BTC har tappat mer än 8% av sitt värde under den perioden och handlas nu över $36k-nivån.

Den baisseartade uppgången kan se att Bitcoin faller under motståndsnivån på $35k för första gången denna månad. Som vanligt med kryptomarknaden har Bitcoins dåliga prestanda påverkat de andra bästa kryptovalutorna.

Alla kryptovalutor i topp 100-listan handlas i den röda zonen förutom Anchor Protocol, som har ökat med mer än 6% under de senaste 24 timmarna.

Nyckelnivåer att titta på

BTC/USD 4-timmarsdiagrammet är för närvarande baisse eftersom Bitcoin nyligen har tappat mer än 8% av sitt värde. De tekniska indikatorerna visar att det baisseartade sentimentet på marknaden är fortsatt starkt.

MACD-linjen har halkat under den neutrala zonen tack vare Bitcoins pågående dåliga prestanda. 14-dagars RSI på 28 visar att Bitcoin för närvarande är översålt.

Vid skrivtillfället handlas Bitcoin för $35 901. Om den baisseartade trenden fortsätter kan BTC falla under $35k-nivån för första gången på flera veckor. I händelse av en långvarig dålig prestation kan Bitcoin tvingas försvara den andra stora motståndsnivån runt $33 800.