Bästa ställena att köpa ENS, som ökade nästan en fjärdedel i värde

Efter att ha publicerat historiska dagliga försäljningar av ENS-domäner på OpenSea, ökade Ethereum Name Service-myntet mer än 20% i värde.

Den här korta guiden har allt du behöver veta om ENS-nätverket och myntet, inklusive om och var du kan köpa ENS om du vill göra det.

Ethereum Name Service (ENS) är ett distribuerat, öppet och utbyggbart namnsystem baserat på Ethereum-blockkedjan. ENS omvandlar mänskligt läsbara Ethereum-adresser till maskinläsbara alfanumeriska koder.

Den omvända konverteringen – att associera metadata och maskinläsbara adresser med mänskligt läsbara Ethereum-adresser – är också möjlig.

Målet med Ethereum Name Service är att göra den Ethereum-baserade webben lättare att komma åt och förstå för människor, liknande hur Internets Domain Name Service gör internet mer tillgängligt.

Liksom DNS använder ENS också ett system med punktseparerade hierarkiska namn som kallas domäner med domänägare som helt kontrollerar sina underdomäner.

ENS kan vara en lukrativ investering, men ta dig tid att läsa åtminstone flera prisprognoser från ledande analytiker och göra marknadsundersökningar innan du gör ett åtagande. Ta alla investeringsråd med en nypa salt.

Price Prediction förutspår en maxnivå på $24,21 för ENS i år med ett genomsnittspris på $21. Den kommer att handlas för minst $29,51 2023, vilket år den kan gå upp till $35,40.

Analytikern förutspår en uppåtgående bana även 2024. 1 ENS kommer att vara värd minst $42. Den kan nå $51,44 med ett genomsnittspris på $43.

The ENS volcano has erupted!!! 🌋🌋🌋

Just plotted historical daily sales of ENS domains on OpenSea and I can’t believe my eyes!!!#ENS #ENSdomains #domains pic.twitter.com/M38fJ7fHNm

— MattGarcia.eth (@MattGarciaEth) April 27, 2022