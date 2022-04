Bitcoin har handlats runt $40k-regionen i några månader nu, men dess långsiktiga förutsägelse är fortfarande positiv.

Arthur Hayes, tidigare VD för derivatbörsen BitMEX, avslöjade i sitt senaste blogginlägg att han tror att Bitcoin kommer att nå 1 miljon dollar i slutet av detta decennium.

Hayes hävdar att den pågående krisen och väntande undergången i Europa och USA kommer att pressa Bitcoins värde mot 1 miljon dollar under de kommande åtta åren.

Enligt de tidigare BitMEX-boostarna skulle det vara ett stort misstag att stänga ute Ryssland eftersom det östeuropeiska landet spelar en avgörande roll i den nuvarande globala ekonomiska dynamiken.

Han hävdade att Tyskland inte skulle vara oförmöget att konkurrera med Kinas exporterande makt, samtidigt som en växande inflation skulle skapa intern ilska inom EU. Hayes sa;

”ECB är fångade, EU är färdigt, och inom decenniet kommer vi att handla med lira, drakmer och tyska mark igen. När förbundet sönderfaller ska pengar tryckas i härliga mängder i en pantheon av olika lokala valutor. Hyperinflation är inte borta från bordet. Och återigen, när europeiska sparare ’smell what the rock is cookin’, kommer de att fly till hårda tillgångar som guld och Bitcoin. EU:s upplösning = 1 miljon dollar Bitcoin.”

Hayes uppgav vidare att undergångsslingan i den västerländska finanspolitiken, särskilt yield curve control (YCC), skulle driva på Bitcoins rally mot 1 miljon dollar under de kommande åren. Han sa;

”Doom Loop kommer att inleda $1 miljon Bitcoin och $10 000 – $20 000 guld i slutet av decenniet. Vi måste agitera för egenintresserade flaggor för att spara en del av deras bytesbalansöverskott i Bitcoin så att Bitcoin farm-to-table-ekonomier växer fram runt om i världen. Återigen, till skillnad från guld, måste Bitcoin flytta – annars kommer nätverket att kollapsa.”

Bitcoin har minskat med mer än 40% från det högsta rekordet på $69 000 som den uppnådde i november 2021. Marknadsexperter tror dock att den kommer att ta sig ur denna baisseartade trend och sätta en ny all-time high igen under de närmaste månaderna eller år.