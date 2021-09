BTC-priset bröt igenom 50 000 dollar, med tjurar som kunde testa 50 200 dollar-zonen mitt i ett bredare marknadsrally

Bitcoinpriset har återigen brutit över 50 000 dollar efter att tjurarna hjälpt det att stiga med mer än 5 % under den tidiga handeln på torsdagen.

Priset på den banbrytande kryptovalutan steg till toppnivåer på 50 200 dollar på morgonen innan tjurarna stötte på visst motstånd, visar data från CoinGecko.

Uppsidan representerar ett nytt försök av tjurarna att vända uppåt över 50 000 dollar-zonen. Den tidigare rörelsen över den envisa leveranszonen misslyckades när BTC-priset korrigerade efter att ha nått 50 505 dollar den 23 augusti.

BTC handlas i skrivande stund runt 49 800 dollar, och investerare som vill låsa in vinsterna bidrar till nedgången under den psykologiska barriären.

Enligt kryptoanalytikern Michaël van de Poppe utgör utbudsväggen strax över 50 000 dollar den "sista barriären" innan priserna stiger till nästa motstånd runt 57 000 dollar. Analytikern lyfter dock fram två möjliga björnmål om BTC inte lyckas röra sig högre, med det första stödet sannolikt vid 44 586 dollar.

Kryptovalutan kan sjunka till zonen $36,500 om ovanstående prisnivå inte lyckas ge en buffert, enligt diagrammet som analytikern delade med sig av på torsdagen.

Van de Poppe förväntar sig ändå att altcoins med stort kapital kommer att öka när pengar flödar in på marknaden till följd av att Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH) ökar.

Probably we'll see the money go through the coins once again.

First, #Ethereum and #Bitcoin run.

Then the large caps start running etc.

Quite simple.

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 2, 2021