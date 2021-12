Cardanos ursprungliga mynt ADA ökade med över 1000% under 2021, från $0,30 till en topp på $3,09 och trots en nyligen genomförd försäljning, är den fortfarande över 750% högre under det senaste året.

Cardano Foundations VD Frederik Gregaard säger att 2021 har varit ett fantastiskt år för Cardano-protokollet, med "hållbar tillväxt, teknisk innovation, gemenskapsexpansion och [stora] partnerskap", som de viktigaste höjdpunkterna.

Cardano Foundation-chefen sa detta när han lyfte fram några av de on-chain-prestationer som uppnåtts under året i en bloggrapport som publicerades den 22 december.

Enligt Gregaard innebar tillväxt ökad användning för Cardano (ADA), särskilt efter att blockkedjan nådde nya milstolpar – tillägget av inhemska tokens och lanseringen av smart kontraktskapacitet. Det fanns också viktiga utvecklingar för att möjliggöra decentraliserad finansiering (DeFi) och decentraliserade utbyten (DEX) på blockkedjan, tillade han.

🎊It has been an incredible year of growth, achievements and major milestones reached for both the Cardano Foundation and the #Cardano protocol! We are happy to share some of the biggest highlights from 2021 with you! Check it out👇 https://t.co/YZj8RtDIDz pic.twitter.com/VtraaOFIub

Den 20 december 2020 hade Cardano-nätverket sett över 2,5 miljoner inhemska tillgångar präglats sedan 1 mars när funktionen för multi-tillgångsreskontra lades till. Av de 2,5 miljoner inhemska tillgångar som präglats hittills har 2 miljoner varit non-fungible tokens (NFT).

Det har skapats 2,58 miljoner nya plånböcker och över 23,8 miljoner transaktioner i kedjan.

En sammanfattning av milstolpar för tillväxt i kedjan för Cardano 2021. Källa: Cardano Foundation

Gregaard noterar att Cardanos ekosystem är öppet för mer användning och användbarhet i kedjan tack vare den framgångsrika lanseringen av Alonzo Hard Fork i september. Han säger att detta "förde programmerbarhet till Cardano", vilket gjorde det möjligt för utvecklare att bygga och distribuera decentraliserade applikationer (dApps) på blockkedjan.

Cardano stöder nu också decentraliserad finans (DeFi), en av de stora kryptoutvecklingarna som exploderade under det senaste året.

Cardano hade också ett genombrottsår när det gäller de många partnerskap som de gjorde, och dessa samarbeten och affärer syftade till att "skapa värde och nytta inom Cardanos ekosystem."

Några av de viktigaste partnerskapen inkluderar e-sportplattformen Rival, fintech UBX och den ideella Save the Children som riktar in sig på användning av ADA för humanitära projekt i Östafrika. Scantrust och Baia's Wine, som använder Cardano-blockkedjan för applikationer för spårbarhet i leveranskedjan, var de andra nyckelaffärerna som tillkännagavs under året.

Cardanos ursprungliga token ADA handlas runt $1,35 till dollarn när detta skrivs, cirka 2% upp på dagen enligt data på CoinGecko. Myntets värde har ökat med över 750% under det senaste året efter att ha stigit från sitt lägsta på $0,30 i början av 2021.

Förra veckans försäljning innebär dock att ADA-förlusterna under den senaste månaden ligger på -25 %, medan nedgångar sedan den nådde rekordnivån på $3,09 i början av september ligger på cirka 56%.

Myntets värde kan fortfarande sjunka eftersom analytiker ser en ny kollaps för marknaderna i början av januari, även om kryptoanalytiker Michael van de Poppe säger att Cardano är en av dem som ser bra ut för en studs.

Still beautifully following the path for #Cardano.

And I still think we'll have a heavy run in 2022 on this one too.

When the time isn't feeling right, that's usually the best time to get your positions. pic.twitter.com/g3575gLELC

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) December 22, 2021