Chelsea Football Club samarbetar med kryptoplattformen WhaleFin

Chelsea Football Club har ingått ett partnerskap på $20 miljoner per år med WhaleFin, en Amber Group-stödd kryptoplattform. Efter partnerskapet kommer WhaleFin att bli den officiella Chelsea FC sleeve-partnern från och med säsongen 2022/23.

Enligt ett officiellt meddelande från Chelsea FC på deras hemsida och sida på sociala medier kommer WhaleFins logotyp, som är en blåval, att sättas på Chelsea FC-spelares kläder. Logotypen kommer att ersätta den nuvarande koreanska biltillverkaren Hyundais logotyp som hållit i fyra år.

We're excited to reveal @WhaleFinApp, the digital asset platform powered by @ambergroup_io as our new sleeve partner from the 2022/23 season! 💙#AmberGroup | #WhaleFin

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 12, 2022