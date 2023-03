De 12 bästa långsiktiga kryptoinvesteringarna som är väl positionerade för stora vinster under de kommande åren

På kryptomarknaden kan man hitta exempel på några av historiens mest lönsamma investeringar, vilket är anledningen till att så många investerare ständigt beger sig dit på jakt i att upptäcka de bästa alternativen för långsiktiga vinster. Även om det finns inneboende risker med att investera på kryptomarknaden, finns det en mängd bra möjligheter om man lyckas hitta de långsiktigt lovande kryptovalutorna med banbrytande erbjudanden och funktioner.

Utifrån dessa premisser vill vi här presentera 12 av de bästa långsiktiga kryptovalutorna att investera i 2023:

AltSignals (ASI)

Metacade (MCADE)

Polkadot (DOT)

Decentraland (MANA)

Binance Coin (BNB)

Chainlink (LINK)

UniSwap (UNI)

Ethereum (ETH)

Solana (SOL)

Shiba Inu (SHIB)

ApeCoin (APE)

Cardano (ADA)

1.AltSignals (ASI)

Vad är ASI?

AltSignals är en mycket framgångsrik online tradingcommunity, där medlemmar har kunnat ta del av plattformens lönsamma handelsstrategier sedan 2017. Plattformen står bland annat värd för AltAlgo™ , som är ett algoritmiskt handelsprotokoll som har hjälpt många daytraders att tiodubbla sin portföljs värden under 19 av de 32 månader den har varit i bruk.

AltSignals lanserar nu en ny och förbättrad handelsfunktion som heter ActualizeAI, och den nya kryptovalutan ASI är utvecklad för att stödja denna utveckling. ActualizeAI kombinerar maskininlärning med naturlig språkbehandling (NLP) för att analysera ett stort antal prisindikatorer samtidigt. Eftersom funktionen drivs av AI lär den sig och förbättras hela tiden, vilket hjälper den att leverera handelssignaler, vilka blir allt mer exakta över tid.

Kryptovalutan ASI kan användas för att få tillgång till ActualizeAI såväl som ActualizeAI Club. ActualizeAI Club kommer att ge ännu fler fördelar till AltSignals community, inklusive tillgång till offentliga och privata krypto-pre-sales samt tillgång till så kallade trading-tävlingar i vilka deltagare kan tjäna kryptobelöningar och mycket mer.

AltSignals hjälper vem som helst att minimera sin inlärningskurva vid handel på kryptomarknaderna. Eftersom kryptovalutamarknaden är mycket volatil kan denna plattform hjälpa investerare att spara både tid och pengar. De potentiellt lönsamma handelsverktygen som släpps av plattformen kan också hjälpa erfarna handlare att maximera deras avkastningar, eftersom ActualizeAI kommer att ge en “second opinion” tillika analys av mer data än någon enskild person kan.

Varför ska man köpa ASI?

AltSignals plattform ligger i framkant av utvecklingen för blockkedjebaserad AI . Handelsverktygen som släppts av plattformen tidigare har haft riktigt hög precision, och denna utveckling ser ut att kunna fortsätta i rask takt.

ASI:s pre-sale kan mycket vara det perfekta tillfället för smarta investerare att ta del av en lovande ny token medan den fortfarande är i sin linda. Att komma in på dessa tidiga nivåer är ofta avgörande för den bästa investeringsavkastningen.

Priserna i ASI:s pre-sale kommer att stiga från $0.012 till $0.02274 per token, och det gäller att köpa innan det är för sent, då erbjudandet är tidsbegränsat. För alla som vill hitta ett bra och nytt kryptoprojekt att köpa in sig i idag för ett långsiktigt innehav, ser AltSignals verkligen ut som ett bra alternativ.

2. Metacade (MCADE)

Vad är MCADE?

Metacade har planer, och potential, på att bli den största blockkedjebaserade spelarkaden. Plattformen erbjuder ett stort urval av olika P2E-titlar på en och samma plats. Projektet anses generellt vara ett av de mest spännande när det kommer till ny GameFi-utveckling i Web3. Mycket av detta grundar sig att Metacade levererar en omfattande spelupplevelse och flera möjligheter att tjäna kryptovalutabelöningar.

Utöver detta siktar Metacade på att bli ett centralt nav för Web3-communityn. Innehållsskapare kan tjäna belöningar genom att bidra till plattformen, som kommer att erbjuda all den senaste informationen inom blockkedjespelsektorn. Användare kan lägga upp spelrecensioner, dela alfa och mycket mer, allt samtidigt som de tjänar MCADE-tokens.

Metacade kommer också att finansiera nästa våg av P2E-titlar genom Metagrant-programmet. Communityn kan då rösta för att avgöra vilka spelförslag som är bäst, varefter Metagranter ges till de vinnande utvecklarna som då tar fram nya, exklusiva spel för plattformen. Det blir tydligt hur Metacade stödjer både enskilda blockkedjeanvändare och spelutvecklare på ett direkt sätt, vilket kan hjälpa projektet att bli ett av de mest värdefulla GameFi-projekten i Web3 över tid.

Några ytterligare fördelar med Metacades ekosystem inkluderar beta-testmöjligheter, där spelare kan spela de senaste arkadspelen innan de släpps officiellt. I utbyte mot att spela dessa titlar och ge feedback till utvecklingsteamet kan spelare tjäna MCADE i belöningar.

Metacade släpper också en Work2Earn-funktion som kommer att koppla samman blockkedjeanvändare med avlönade jobbmöjligheter hos några av Web3s hetaste start-ups. Tillgängliga roller kommer att sträcka sig från heltids- till deltidsarbete. Här ges vem som helst chansen att kickstarta en karriär inom blockkedjeområdet!

Varför ska man köpa MCADE?

MCADE:s pre-sale, som nyligen lanserades, har samlat in hela $12.1m på kort tid. Detta återspeglar den stora framtida potentialen för krypton, inte minst eftersom den stöds av omfattande användbarhet inom Metacades ekosystemet.

Priset på MCADE är just nu $0.0185, vilket innebär att det har stigit efter att ha lanserats för bara $0.008 per token. Under MCADE:s pre-sale kommer priset kontinuerligt att höjas, vilket innebär att investerare har en begränsad tid att köpa in sig till bästa möjliga pris. Allt som allt ser Metacade verkligen ut vara en av de bästa långsiktiga kryptoinvesteringarna.

3. Polkadot (DOT)

Vad är DOT?

Polkadot, ofta förkortat som DOT, är en kryptovaluta och blockkedjeprotokoll med öppen källkod designat för att göra det lättare att göra transaktioner över olika lager-1-kedjor. Polkadot, som i sig är ett lager-0-protokoll, kan, tack vare sin innovativa tekniska lösning, fylla viktiga behov i Web3.

Polkadot är ett offentligt nätverk med öppen källkod utvecklat av Web3 Foundation. Det möjliggör interoperabilitet mellan olika decentraliserade nätverk och låter utvecklare bygga unika applikationer med en mängd olika funktioner. Dessa decentraliserade applikationer kan existera på flera blockkedjor samtidigt, vilket hjälper till att förbättra användarupplevelsen för alla kedjor som är kompatibla med Ethereum Virtual Machine (EVM) .

Polkadot är en effektiv blockkedjeplattform som syftar till att eliminera skalbarhetsbarriärer, inklusive interoperabilitet. Det tillåter ett stort antal transaktioner per sekund och dess imponerande mångsidighet möjliggör skapandet av anpassade parakedjor när behovet uppstår. Detta gör att vem som helst kan distribuera sina egna blockkedjor, skräddarsydda specifikt för deras behov.

Varför ska man köpa DOT?

DOT är en av marknadens 20 högst värderade kryptovalutor, vilket i mångt och mycket grundar sig i dess mycket användbara plattform. Blockkedjan stöder distributionen av decentraliserade appar över flera EVM-kedjor samtidigt, vilket har lett till att plattformens utvecklar- och användarantal ständigt har ökat.

DOT är för närvarande värderat till $6.30, vilket innebär en värdeminskning från sin tidigare rekordnivå på $53. Projektet anses dock allmänt vara en av de bästa blockkedjelösningarna för interoperabilitet, så det är ett bra alternativ för investerare som letar efter en bra krypto att köpa idag på lång sikt. Detta gäller särskilt nu, till detta förmånliga pris. Polkadots nätverk kan hjälpa blockkedjor att attrahera många globala användare, vilket även det bidrar till att det ser ut att vara en fantastisk investering för långsiktig tillväxt.

4. Decentraland (MANA)

Vad är MANA?

Decentraland är en decentraliserad VR-plattform som drivs av Ethereums blockkedja. Decentralands digitala valuta, MANA, fungerar som en ingång till Decentralands plattform och ett transaktionsmedel inom den. Användare kan köpa och sälja en rad NFT:er på Decentralands marknadsplats, inklusive avatarer, klädesplagg och många fler anpassningsbara föremål för användning i Decentralands metaverse.

Decentraland gör det också möjligt för användare att köpa virtuella tomter. Vem som helst kan nämligen köpa en virtuell tomt i dess metaverse och bygga unika 3D-scener fyllda med innehåll som musik, konst, spel eller annat som de drömmer om. Möjligheten att skapa personligt innehåll inom Decentralands metaverse har lett till att deras användare kan ta del av ett stort antal olika aktiviteter.

Utöver det tillåter Decentraland användare att tjäna pengar på sina skapelser genom att delta i olika evenemang eller helt enkelt sälja sina konstverk i spelet. De kan även sälja sin virtuella mark. För att exemplifiera vilka event som kan arrangeras kan man bland annat nämna NFT-utställningar och kryptocasinon.

Varför ska man köpa MANA?

Decentraland är ett annat exempel på hur blockkedjeteknik revolutionerar hur människor engagerar sig i och upplever interaktiva medieplattformar. Detta är anledningen till att plattformen har fått starkt stöd av institutionella investerare. Genom att ge mer makt till sina användare har Decentraland blivit en populär VR-värld som är fylld av både arbetsrelaterade saker och hobbies.

MANA nådde sin all-time high under tjurmarknaden 2021, där priset klättrade till nästan $5 per token. Även om den senaste tidens prisutveckling har varit ogynnsam för MANA, är den fortfarande en av de bästa kryptovalutorna för långsiktig investering. Den kan mycket väl klättra en bra bit upp från sitt nuvarande pris på $0.60.

5. Binance Coin (BNB)

Vad är BNB?

Binance Coin (BNB) är Binances ekosystems egen kryptovaluta, och dess huvudsakliga funktion är att möjliggöra transaktioner över Binance Chain. Binance är en av de största centraliserade börserna i Web3. Användare kan optimera sina handelsavgifter med BNB, och krypton används också för att betala transaktionsavgifter på Binance Chain.

BNB:s användbarhet inom Binances ekosystem är enorm, och krypton ser ut att ha en enorm tillväxtpotential. Binance Chain i sig stödjer ett stort antal transaktioner och nya projekt, vilket i grund och botten har att göra med dess CEX stora omfattning, både i termer av antal användare och daglig handelsvolym.

Binance Chain skapades ursprungligen som en förgrening av Ethereum, vilket betyder att den är kompatibel med EVM. Utvecklare kan lansera anpassade dApps på nätverket med hjälp av programmeringsspråket Solidity, vilket kan leda till ännu högre nivåer av adoption för ekosystemet över tid.

Varför ska man köpa BNB?

BNB:s värde har ökat rejält, tack vare att Binance som börs inom Web3 har utvecklats på ett mycket bra sätt. Binance erbjuder ett ekosystem som är snabbt, säkert och kostnadseffektivt och ser ut att välkomna ett ständigt växande antal användare, i takt med att blockkedjetekniken fortskrider.

För närvarande handlas BNB för $300, men många förväntar sig att priset överstiger $1000 under förestående kryptotjurmarknad. Detta gör BNB till en av de bästa kryptovalutorna för långsiktiga investeringar. Ja, många investerare är överens om att Binance Coin vara det perfekta valet för avkastning på lång sikt.

6. Chainlink (LINK)

Vad är LINK?

Chainlink, eller LINK, är ett decentraliserat orakelnätverk designat specifikt för att överbrygga gapet mellan externa datakällor (känd som ” orakel ”) och blockkedjor. Chainlinks innovativa teknik frikopplar orakel från smarta kontrakt, vilket gör att utvecklare enkelt kan skapa nya anpassade integrationer utan att behöva interagera direkt med smarta kontrakt.

Chainlink introducerades formellt 2017, vilket gör den till en av de tidigaste blockkedjetjänsterna som har skapats. Sedan dess har det blivit en integrerad del av blockkedjors ekosystem. Chainlinks lösningar tillhandahåller en säker och pålitlig källa till off-chain-data för smarta kontrakt, som kan användas i en rad syften, inklusive kontroll över leveranskedjor samt i relation till finansiella instrument och betalningssystem.

Chainlinks teknologi har revolutionerat hur utvecklare och företag interagerar med blockkedjenätverk inom alla branscher. Det har utökat antalet användningsfall för blockkedjan, just tack vare dess förmåga att föra in off-chain-data på kedjan, vilket ger ytterligare bättre funktionalitet i tal om smarta kontrakt.

Varför ska man köpa LINK?

LINK har utvecklats snabbt under de senaste åren. Projektet har då vuxit till att bli ett ledande blockkedjeprojekt, med ett jämförelsevis högt marknadsvärde. Det är en av de bästa långsiktiga investeringarna tack vare dess unika och innovativa blockkedjelösning, och förväntas fortsätta stiga under de kommande månaderna och åren.

Krypton är för närvarande värd $7.40, efter att ha fallit från sin tidigare rekordnivå på över $50. Detta kan vara en bra ingångsnivå för alla som letar efter en potentiellt bra krypto att köpa för långsiktigt innehav. En hel del talar för att LINK:s värde kan växa och nå nya toppar inom en snar framtid.

7. UniSwap (UNI)

Vad är UNI?

UniSwap är en decentraliserad kryptovalutabörs byggd på Ethereum, med ett automatiserat handelssystem som tillåter användare att effektivt byta och handla tokens. UniSwap var något av en banbrytande lösning när plattformen lanserades 2018, då den gav snabb och enkel tillgång till kryptovalutornas värld utan att människor behöver skapa konton eller lämna ut någon personlig information.

UniSwaps egen krypto UNI ger användarna olika förmåner och belöningar, såsom reducerade avgifter på affärer samt rösträtt. UniSwap har vuxit snabbt under de senaste åren och har nu blivit en av de mest populära och pålitliga börserna inom området decentraliserad finans. På så sätt kan fler människor få tillgång till blockkedjeteknologins värld.

DEX förlitar sig på likviditetspooler istället för en orderbok, där vem som helst kan lägga till och ta bort medel från poolerna i utbyte mot en avgift. UniSwap gör det också möjligt för användare att generera avkastning från UniSwaps likviditetspooler genom UniLend, som kan generera avkastning med effektiv riskhantering. Detta är helt enkelt ett enkelt sätt för användare att tjäna en stabil avkastning på sina kryptotillgångar.

Varför ska man köpa UNI?

UniSwap är en viktig tjänst i Ethereums ekosystem, som är den näst största kryptovalutan och det största nätverket för applikationer i Web3. UniSawps DEX stöder ledande lager-2-blockkedjor inklusive Arbitrum, Optimism och Polygon, och ser ut att spela en viktig roll för alla blockkedjeanvändare under de kommande åren.

UNI:s pris nådde $42 som högst, men är nu prissatt betydligt lägre. Detta gör den till en av de bästa långsiktiga kryptovalutorna, eftersom den löser ett unikt problem inom Web3 och för närvarande ligger på en attraktiv prisnivå.

8. Ethereum (ETH)

Vad är ETH?

Ethereum (ETH), är en offentlig blockkedja med öppen källkod som kan stödja utvecklingen av dApps. Ethereum är inte bara en kryptovaluta utan kan ses som en virtuell datormiljö där smarta kontrakt automatiskt utför blockkedjetransaktioner. Detta gör att många andra mynt och applikationer kan drivas på nätverket.

Ethereum var den första blockkedjan som gjorde det möjligt för utvecklare att skapa sina egna skräddarsydda tokens, vilket har drivit framsteg över hela kryptovärlden. Denna process förlitar sig på Ethereum Virtual Machine, som också används för att skapa smarta kontrakt, dApps, DAOs och de flesta tjänster som kan hittas inom Web3:s ekosystem.

EVM stöds av Avalanche, Polkadot, Polygon, Optimism, Arbitrum, Binance Smart Chain, Shiba Inu, Dogechain och många fler oberoende blockkedjenätverk. Det är imponerande! Den använder programmeringsspråket Solidity och erbjuder ett stort utbud av användbara verktyg för att hjälpa utvecklare att skapa applikationer på blockkedjan.

Ethereums ekosystem står nu värd för nästan 2 000 oberoende blockkedjeprojekt, vilka har släppt fullt fungerande applikationer. Dessa applikationer fungerar på samma sätt som traditionella webbappar, förutom att de använder decentraliserad teknik för att undvika många av de nackdelar som är förknippade med centraliserade webbtjänster, inklusive spårning, integritetsintrång och dolda avgifter.

Varför ska man köpa ETH?

Ethereum är den näst största kryptovalutan efter marknadsvärde, vilket till stor del grundar sig i att dess ekosystem stöder tusentals oberoende kryptoprojekt. ETH kan också användas som ett betalningsmedel, en värdeförvarare, en investering i framtiden för decentraliserade tjänster och för att betala transaktionskostnader samtidigt som den interagerar med en mängd olika blockkedjor. Detta gör det till ett utmärkt val för långsiktiga investerare.

ETH nådde nästan $5 000 på sin topp 2021. Priset är nu betydligt lägre, men framtiden kan ändå vara ljus. Nu är Ethereums nätverk nämligen snabbare och mer kostnadseffektivt än någonsin tack vare The Merge. Det gör att det ser ut som en av kryptomarknadens bästa långsiktiga investeringar.

9. Solana (SOL)

Vad är SOL?

Solana är en offentlig blockkedja som ger högre skalbarhet jämfört med äldre blockkedjor. Den marknadsfördes ursprungligen som en ”Ethereum Killer” tack vare dess förmåga att hantera upp till 50 000 transaktioner per sekund (TPS) kombinerat med smarta kontraktsfunktioner. Smarta kontrakt på Solana programmeras med Rust istället för Solidity, vilket hjälper nätverket att stödja mer komplexa applikationer.

Solana erbjuder förtroende, säkerhet och global täckning, samt är snabbare än många jämförbara protokoll. Dess innovativa konsensusmekanism garanterar blockproduktionstider som handlar om millisekunder. Detta eftersom den använder ett effektivt ramverk för datadelning. Solana kombinerar nämligen insatsbevis och historikbevis för att uppnå detta, vilket har lett till att det har blivit en av de främsta kryptovalutorna efter marknadsvärde.

Solanas mål är att erbjuda ett skalbart operativsystem som fyller många utvecklares behov, samtidigt som det erbjuder höga genomströmningsnivåer för att stödja den snabbt ökande efterfrågan på blockkedjetjänster. Dess unika kombination av hastighet och skalbarhet gör den till en bra plattform för moderna dApps.

Varför ska man köpa SOL?

Solana främjar användaradoption genom att släppa verkliga varor och tjänster, inklusive en mobiltelefon som är perfekt lämpad för blockkedjan. De flesta mobiloperativsystem är beroende av centraliserade nätverk, vilket gör det svårt att handla fritt på blockkedjan. Solana kan hjälpa till att lösa dessa handelsrelaterade problem, just genom att släppa ett blockkedjekompatibelt alternativ.

Priset på SOL nådde över $200 under 2021, men det förlorade en betydande del av sitt värde under 2022 – delvis på grund av FTX kollaps. Detta eftersom både FTX och Alameda Research var stora stödjare av Solanas ekosystem. Det nuvarande priset på Solana kan ge betydande avkastning framöver, eftersom projektet fortfarande siktar på att bli en av de bästa digitala tillgångarna. Definitivt något för långsiktiga investerare att spana in!

10. Shiba Inu (SHIB)

Vad är SHIB?

SHIB, en blockkedja från Ethereum som har blivit populär inom kryptosfären på grund av dess unika roll som meme-mynt. Shiba Inu stöder dessutom många användbara DeFi-tjänster, inklusive likviditetsprotokoll som ShibaSwap, där användare kan generera konsekvent avkastning på digitala tillgångar.

Dessutom är nätverket kompatibelt med Ethereum Virtual Machine (EVM), vilket gör att utvecklare kan bygga smarta kontrakt och anpassade dApps på nätverket. Plattformen står värd för ett ökande antal användningsfall, inklusive Shibaverse, vilket är en metaverse där Shiba Inu-innehavare kan mötas online.

I jämförelse med andra meme-mynt utmärker sig SHIB genom sin EVM-kompatibilitet. SHIB skiljer sig alltså från Dogecoin och de flesta andra meme-mynt, vilka saknar användbarhet och i första hand får sitt värde i att vara ett roligt sätt att handla på blockkedjan eller som ett sätt att spela. Dessa användningsområden bör inte underskattas, men det innebär jämförelsevis höga risker.

SHIB kan dock stödja ett ökande antal applikationer under de kommande åren eftersom det är en lager-1-blockkedja. Det använder Ethereums ursprungliga protokolls arbetsbevis, och möjliggör snabbare, billigare transaktioner.

Varför ska man köpa SHIB?

Shiba Inu lanserar nu Shibarium , en lager-2-skalningslösning som kommer att hjälpa blockkedjan att stödja fler användare. Detta kan vara en viktig faktor i SHIB:s utveckling, eftersom nätverket strävar efter att erbjuda sina tjänster till fler användare. Det kan utöka antalet tillgängliga applikationer på nätverket utan att offra prestanda.

Det nuvarande priset på SHIB är $0.0000124. Det finns stora motståndsnivåer mellan SHIB:s nuvarande pris och dess all-time high, men investerare kan fortfarande göra en betydande vinst eftersom Shiba Inu fortfarande ser ut att vara en av de bästa kryptovalutorna för långsiktig avkastning.

11. ApeCoin (APE)

Vad är APE?

ApeCoin är en decentraliserad autonom organisation (DAO) som främjar framtiden för decentraliserade communityn. APE, projektets egen kryptovaluta, fungerar som styrningskrypto för DAO och för ApeCoin Foundation, som bland annat har som uppgift att ge ekonomiskt stöd till metaverse-projekt.

Projektet var inspirerat av Yuga Labs Bored Ape Yacht Clubs (BAYC) NFT-kollektion, som skapade ett sammansvetsat kollektiv av digitala konstfanatiker, vilka fortfarande är aktiva på sociala medier. BAYC blev en av de mest värdefulla NFT-kollektionerna tack vare uniciteten i äganden, vilket är en liknande drivkraft som ger värde till märkeskläder, sportbilar och andra lyxvaror.

ApeCoins ekosystem är utformat för att främja expansionen av decentraliserade nätverk, uppbackade av olika communities. Ett nyckelprojekt i sammanhanget är Otherside, en enorm metaverse-spelplattform med öppen värld. Denna metaverse förväntas bli ett nav för social aktivitet under de kommande åren, eftersom likasinnade individer kan träffas oavsett var de befinner sig i världen.

Varför ska man köpa APE?

APE är en mycket lovande kryptoinvestering eftersom projektet kan förändra digitala miljöer för alltid. Efter lanseringen 2022 vann APE snabbt dragkraft och blev en av de 50 främsta kryptovalutorna efter börsvärde.

Det nuvarande priset på APE är $5, vilket är en stor minskning från dess rekordnivå på $23. Eftersom APE lanserades 2022 har den inte hunnit vara med på en tjurmarknad än, utan detta ligger framför krypton – det blir spännande att följa! Detta gör att APE utan tvekan kan sägas vara en av de bästa långsiktiga kryptoinvesteringarna under 2023.

12. Cardano (ADA)

Vad är ADA?

Cardano (ADA) är en decentraliserad offentlig blockkedja som tillhandahåller säkra, oföränderliga transaktioner och mångsidiga, icke-förvarande smarta kontrakt. ADA, projektets egen krypto, kan användas för att direkt och säkert överföra värde över hela världen till en lägre kostnad än traditionella metoder.

Blockkedjan utnyttjar en konsensusalgoritm av insatsbevis, som belönar användare som satsar ADA-tokens för att validera transaktioner. Det är en av de första kryptovalutorna att använda ett insatsbevis, så ADA kan mycket väl dra nytta av first mover-fördelar.

Allt som allt tillhandahåller Cardano en tillgänglig och energieffektiv distribuerad ledger-teknologi (DLT) som stödjer utvecklingen av anpassade applikationer. Ekosystemet står värd för DeFi-protokoll som gör att vem som helst kan dra nytta av ett stort utbud av finansiella tjänster som inte har några byråkratiska hinder. Dessutom erbjuds blockkedjebaserade spel, plus andra digitala tillgångar och digitala konstverk.

Varför ska man köpa ADA?

Cardano kommer att lansera Hydra, en unik skalbarhetslösning som kan öka transaktionsgenomströmningen, till 1 miljon transaktioner per sekund. Detta skulle göra Cardano till en av de snabbaste EVM-kompatibla blockkedjorna i Web3, vilket kan leda till betydande värdeökningar över tid.

Vid det nuvarande priset på $0.35 ser ADA ut som en av de bästa kryptovalutorna att investera i. Den är fortfarande en av kryptomarknadens 10 högst värderade tillgångar, och tillväxten ser ut att hålla i sig under det kommande decenniet.

Långsiktig investering i krypto – så gör du

Riskhantering är nyckeln när man investerar, oavsett tillgångsklass. Det gäller dock lite extra i kryptovalutans värld. Det finns många tusen olika tokens, och skillnaderna mellan dem är ofta inte alltför tydliga.

Till exempel, när man väljer att investera i Bitcoin eller Ethereum bör man ha koll på att det är stora skillnader i deras respektive målsättningar. Detsamma gäller för majoriteten av tokens i Web3.

Det är viktigt att man gör sin egen research innan man bestämmer sig för vilken krypto man ska investera i på lång sikt. Det handlar bland annat om att beakta användbarhet och tokenomics, eftersom potentialen för framtida avkastning till stor del påverkas av dessa.

Vilken är den bästa kryptovalutan att köpa nu?

En av de mest spännande nyheterna i Web3 just nu är AltSignals . ASI:s pre-sale är efterlängtad, och den kommer att hjälpa projektet att revolutionera sättet som människor handlar krypto på.

AltSignals kombinerar artificiell intelligens med en rad prisindikatorer för att leverera mycket exakta handelssignaler. Detta ger plattformen stor användbarhet, och ASI:s deflationära tokenomik betyder att den har stor potential för framtida avkastning.

Vanliga frågor om krypto

Måste du betala skatt på kryptovaluta?

Skattelagstiftningen beror på i vilket land en investerare bor, och i Sverige gäller att vinster ska beskattas med 30 %. Du kan läsa mer på Skatteverkets hemsida.

Hur skiljer sig handel med kryptovalutor från handel med aktier?

Kryptovalutor är vanligtvis mycket mer volatila jämfört med aktier. Kryptovalutor anses allmänt vara mer spekulativa versioner av traditionella teknikaktier, varför investeringar i den digitala tillgångsklassen kommer med högre risk.

Investerare med lägre risktolerans brukar föredra att investera i traditionella aktier och obligationer, alternativt valutahandel, vilka alla kan generera en stabil investeringsavkastning.

Finns det börshandlade fonder med kryptovalutor?

Ja, det finns många kryptovalutabaserade ETF:er. De kan ge stabil långsiktig avkastning eftersom professionella investerare kontinuerligt säkrar, handlar och balanserar om dessa portföljer.

Är krypto fortfarande en bra långsiktig investering?

Trots tuffa marknadsförhållanden till och från, fortsätter kryptovaluta som tillgångsklass att vinna dragkraft. Transaktioner på blockkedjan möjliggör omedelbara gränsöverskridande betalningar till en lägre kostnad jämfört med traditionella metoder, och antalet användningsfall för distribuerad ledger-teknologi växer. Många viktiga faktorer pekar mot fortsatt tillväxt för kryptovalutamarknaderna under de kommande åren.

Vad kommer krypto vara värt om 5 år?

Det totala börsvärdet för alla kryptovalutor förväntas uppgå till $10 biljoner inom 5 år.

Vilken krypto kommer att explodera 2023?

Många kryptovalutor kan stiga i värde under 2023; nyckelområden för utveckling är dock blockkedje-AI, spel och NFT:er. Investerare som söker stora vinster bör se till de snabbast växande sektorerna inom Web3, eftersom många kryptovalutaprojekt med fokus på dessa ser ut att kunna ge stora vinster.

