DeFi shake-up efter Terra-kollapsen, DAI framträdande igen

Nu när dammet har lagt sig från den spektakulära Terra-kollapsen tänkte jag att det skulle vara intressant att dyka in i DeFi-utrymmet och se hur shake-upen har påverkat andra protokoll. DeFi utmärktes 2020, eller om du vill hänga med i språket, under en period som kallas ”DeFi Summer”.

Sedan dess har det svalnat lite – avkastningen sjönk över hela utrymmet när marknaden blev lite mer effektiv, vilket är vettigt. Tja, det fanns fortfarande en ganska saftig avkastning tillgänglig på Anchor Protocol, faktiskt – en saliverande 20% – men jag hörde att det inte slutade så bra.

Som ovanstående graf från DefiLlama visar, rasade Anchors totalt värde låst (TVL) från 18 miljarder dollar till ett avrundningsfel på noll. Om du trycker på ”Play timeline” i det övre vänstra hörnet av grafen nedan kommer du att se TVL för hela Terra-blockkedjan, som fram till för ett par veckor sedan hade ett bekvämt grepp om andra plats, bara efter Ethereum. Hur de mäktiga har fallit.

Så hur har rankingen skakats om? Jo för att svara på Eminems fråga, det är det plötsligt ganska självbelåtna DAI-stablecoinet som är ”back, back again”. MakerDAO är King of the Hill igen, med $9,5 miljarder i TVL som placerar den som protokoll nummer 1, efter det märkliga fallet med Anchors försvinnande $18 miljarder.

Det är en grym men logisk twist av ironi, naturligtvis, eftersom MakerDAO hade lanserat det första decentraliserade stablecoinet för att uppnå en riktigt framträdande plats – DAI. Medan min redaktör Joe KB föreslog i vår nylanserade CoinJournal-podcast förra veckan att amerikaner inte kan ironi, är jag säker på att detta inte missades av någon.

För den ovetande delar DAI den förföriska kvaliteten av decentralisering med den drabbade TerraUSD. DAI-förespråkare kommer att skrika så högt de kan, men att det också finns en mycket viktig skillnad – DAI är pantsatt.

För att ge en snabb förklaring skapas DAI när användare lånar mot låsta säkerheter. Omvänt förstörs det när det lånet återbetalas, när användaren samtidigt återfår tillgång till de låsta säkerheterna. Det är nästan illamående hur meningsfullt den är jämfört med TerraUSD, men ändå tappade den betydande marknadsandelar till allt som är Terra, med grundaren Do Kwon som inte drog några slag i sitt krig mot detta logiska stablecoin.

By my hand $DAI will die.

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) March 23, 2022