1inch har redan installerats på Ethereum, Binance Smart Chain och Polygon och drar nu nytta av Optimisms skalbarhetsstack för Ethereum

Decentraliserad exchange (DEX)-aggregatorn 1inch meddelade igår att den har installerat Optimistic Ethereum (OΞ), en Ethereum Layer 2-lösning som skapats av Optimism.

1inch-plattformen gör det möjligt för användare att dra nytta av de mest effektiva vägarna för att göra kryptoswappar genom att aggregera likviditeten från flera olika DEX:er. Protokollet är redan tillgängligt på Ethereum, Binance Smart Chain och Polygon och fortsätter att expandera.

