Bitgert beskriver sig själva som en kryptoingenjörsorganisation, som har utvecklat den snabbaste blockkedjan med en hastighet på 100 000 TPS (Transactions Per Second) och en nästan obefintlig transaktionsavgift. Den skjuter i höjden av nyheterna om en KuCoin-notering.

Den här guiden har allt du behöver veta om Bitgert, om den är värd att köpa, och de bästa ställena att köpa Bitgert nu.

Eftersom BRISE är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa BRISE med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa BRISE just nu, följ dessa steg:

Vi föreslår Binance eftersom det är en av världens ledande multi-asset handelsplattformar, en börs och plånbok allt-i-ett med några av de lägsta avgifterna i branchen. Den är också nybörjarvänlig och har fler betalningsmetoder tillgängliga för användare än någon annan tillgänglig tjänst.

Du måste skapa din plånbok, ta reda på din adress och skicka dina mynt dit.

Gå till SushiSwap och anslut din plånbok till den.

Nu när du är ansluten kan du byta till 100-tals mynt, inklusive {coin].

Bitgerts ekosystem inkluderar projekt som spänner över DeFi, NFTs, Web3 och mer. Nätverket har en plånbok som stöds av BRC20/ERC20/BEP20 på Android och iOS. Den inhemska tokenen BRISE körs på Binance Smart Chain.

Bitgert sägs ha levererat mer än fyra fantastiska nya produkter inom 200 dagar efter lanseringen. Dessa är BRISE-plånboken för BEP20/ERC20-tokens, BRISE-byte mot BEP20-tokens, BRISE-revisioner med stöd för leaderboard och BRISE-insats.

För närvarande har de ett utbyte under utveckling. Det finns 420 000 000 000 000 tokens i omlopp. Utbudet är begränsat till 1 000 000 000 000 000.

Ingenting kan ersätta att göra din egen forskning. Alla investeringsbeslut du fattar bör baseras på din marknadsexpertis, din inställning till risk och egenskaperna och spridningen av din portfölj. Tänk också på hur du skulle känna om att förlora pengar.

Tech News Leader är hausse på priset på BRISE. Medan dess nuvarande pris är $0,00000062, förutspår analytikern att det kan gå så högt som $0,00000122 på ett år, $0,00000362 på fem och $0,00002635 på ett decennium.

I am glad I invested and am #Hodling #bitgert $BRISE … all the projects its released and about to release this 2022 since its launch is amazing. I don’t want to be left behind again (not financial advice). Look at the 7 day chart at #CoinMarketCap pic.twitter.com/RItwbtdg4q

— NT (@NoelTCBU) February 21, 2022