Det nionde största myntet efter börsvärde ökade nästan 14% i värde under tidiga asiatiska handelstimmar innan ett litet fall.

Efterfrågan från detaljhandlare var den drivande faktorn för tillväxten. Livedata visade en 186% ökning av antalet plånböcker som innehöll Cardanos token ADA i mer än en månad, rapporterade CoinDesk.

Den här korta guiden har allt du behöver veta om Cardano-nätverket och myntet, inklusive om och var du kan köpa Cardano om du väljer att göra det.

Cardano är en av de största blockkedjorna för att framgångsrikt tillämpa en proof-of-stake konsensusmekanism, som är mindre energikrävande än Bitcoins proof-of-work-algoritm.

Cardano hävdar att all teknik som utvecklas genomgår peer review, vilket innebär att alla idéer kan utmanas innan de accepteras. Denna process säkerställer att Cardano-blockkedjan är stabil och hållbar, vilket ökar sannolikheten för att förutse potentiella problem.

Som programvara med öppen källkod kör Cardanos funktionalitet på premissen av konfidentiella transaktioner och kristallklar transparens i hela nätverket.

Slutanvändarna har makten med noll-avslöjande bevis, vilket underlättar den matematiska konsekvensen av hela transaktionsförfarandet.

Med tanke på hur svårt det är att komma med en korrekt förutsägelse av kryptovaluta bör du aldrig fatta några beslut som påverkar din ekonomi före en djupgående marknadsanalys. Investera inte mer än du har råd att förlora.

Digital Coin Price förutspår att ADA kommer att passera $2 i slutet av 2025. Den kommer att handlas för minst $1,65 det året.

Reddit-communityt förutspår att ADA kan gå upp till $1,80 i slutet av detta år, men den kommer att vända vinster därefter.

