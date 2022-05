Fed-räntehöjningen speglade hela kryptomarknaden mycket positivt. En av vinnarna har varit Thorchain.

Dess inhemska token RUNE ökade ytterligare efter ett tillkännagivande om att bug-bounty-programmet med Immunefi hade uppdaterats. Thorchain-ekosystemet kommer nu att betala upp till $1 000 000 för att upptäcka kritiska sårbarheter.

Om du vill veta vad Thorchain är, om den kan ge dig bra avkastning, och de bästa ställena att köpa Thorchain, har du kommit till rätt ställe.

Thorchain är ett decentraliserat likviditetsprotokoll som gör det möjligt för användare att sömlöst utbyta kryptovaluta på ett antal nätverk utan risk att förlora kontrollen och förvaringen av sina tillgångar.

Protokollet tillåter användare att byta ut en tillgång mot en annan i en tillståndslös miljö. Likviditet kan erhållas utan att behöva förlita sig på orderböcker. Ett förhållande mellan tillgångar i en pool används för att upprätthålla marknadspriser.

RUNE är den inhemska tokenen för Thorchain-plattformen. Den fungerar som den primära valutan i Thorchain-ekosystemet. Plattformsanvändare använder den också för styrning och säkerhet som en del av Thorchains motståndsmekanismer.

Thorchain kan definitivt vara värt att investera i om din timing är rätt. Tyvärr är detta ofta omöjligt att veta i förväg. Alla investeringsbeslut bör ta hänsyn till din risktolerans. Ta inte några prisprognoser för nominellt värde.

Wallet Investor anser att Thorchains RUNE är en bra investering. De förväntar sig en långsiktig ökning och förutspår ett pris på $22,72 i maj 2027.

En 5-årig investering kommer att generera intäkter på cirka +214%. Om du investerar $100 i Thorchain nu, kan det gå upp till $314 år 2027.

