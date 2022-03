Livepriset för Shibnobi, en annan token med Shiba-tema, är $8,82E-15 med en 24-timmars handelsvolym på strax under $2 miljoner. Shibnobi noterades på Dojoswap Exchange för tre dagar sedan. Den har gått upp 3,33% idag.

Om du attraheras av unika egenskaper och vill lära dig hur och var du kan köpa Shibnobi, är den här guiden för dig.

Eftersom SHINJA är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa SHINJA med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa SHINJA just nu, följ dessa steg:

Du måste skapa din plånbok, ta reda på din adress och skicka dina mynt dit.

Gå till Uniswap och anslut din plånbok till den.

Nu när du är ansluten kan du byta till 100-tals mynt, inklusive {coin].

Den gemenskapsdrivna plattformen utvecklar ett ekosystem för nästa generation av investerare, vilket gör krypto enkelt och säkert för alla.

Den är på ett uppdrag att förändra kryptoutrymmet, vilket gör den säkrare, rättvisare och mer informativ för den genomsnittliga investeraren och granskade projekt.

Huvudprodukterna är Dojoswap, en multichain DEX med en insatsplattform, Kusari-blockkedjan med förbättrade säkerhetsfunktioner och en solid granskningsprocess för projekt listade på den, och Katana, en plånbok med 2FA. Dojoverse är plattformens multiversmiljö.

Med tanke på hur svårt det är att komma med en korrekt förutsägelse av kryptovaluta, bör du aldrig ta några beslut som påverkar din ekonomi före en djupgående marknadsanalys. Investera inte mer än du har råd att förlora.

GOV Capital är hausse på token och förutspår att dess pris kommer att växa till $3,37E-14 på ett år. Up to Brain förutspår att 1 SHINJA kommer att gå upp till $6,44E-13 år 2023.

