Här är en toppanalytikers Ethereum-prisutsikter efter att ETH sjunkit under $3 000

Ethereum har sjunkit under $2 900 efter att tjurar gav upp supportnivån på $3 000 under helgen. Nedgången i priset på Ether (ETH) kommer eftersom den främsta kryptovalutan Bitcoin (BTC) också står inför ett massivt försäljningstryck efter att ha sjunkit under $40 000.

För närvarande handlas Ethereum nära $2 860 med 24-timmarsförluster på cirka 2,8%. Bitcoin, å andra sidan, har sjunkit till bottennivåer på $38 800 och är ungefär 2% i minus.

Ethereum kommer sannolikt att testa $2 600 igen

Medan han upprätthåller en hausseartad utsikt för de två främsta kryptovalutorna efter börsvärde, ser den främsta kryptohandlaren och analytikern Rekt Capital en potentiell nedgång till bottennivåer på $2 600 för Ethereum.

”ETH har vänt ~$3050 till nytt motstånd under den veckovisa tidsramen,” sa analytikern och pekade på ett diagram som visar att Ethereum-priset har sjunkit under de senaste fyra veckorna.

”Som ett resultat har ETH nu en större chans att utföra en lång nedåtvänd veke till och med så lågt som $2600 på den månatliga tidsramen,” noterade han.

Diagram som visar ETH/USD har sjunkit under en kritisk supportnivå. Källa: Rekt Capital

Även om den framstående kryptoanalytikern antyder att Ethereum ännu kan falla lägre, tror han att tjurar ännu kan se $3 000.

Rekt Capital lyfter fram Ethereums månatliga diagram:

”ETH volatile retest på ~$3000 (svart) kan mycket väl vara på gång. Downside-veken kan gå ner till så låg som den gröna Higher Low ($2600). En veke in i HL innan du slutligen utför en månatlig Candle Close över ~$3000 (svart) skulle vara hausse.”

Här är ett diagram som visar analytikerns syn på vad som kan hända härnäst för ETH/USD.

Ethereum handlades på toppar över $3 500 tidigare denna månad. Data från CoinGecko visar att ETH/USD-paret till nuvarande priser har fallit med nästan 11% under de senaste två veckorna och 8% under de senaste 30 dagarna.