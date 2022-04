Ethereum prisprognos: Sänkning till $2 650 sannolikt enligt signaler

Ethereumpriset fortsatte att dra sig tillbaka när investerarna fortsatte att oroa sig för de stigande obligationsräntorna. ETH sjönk till en lägsta nivå på $2 960, vilket var den lägsta nivån sedan den 24 mars. Den har sjunkit med mer än 16% från sin högsta nivå denna månad.

USA:s inflation framåt

Det är inget fundamentalt fel med Ethereum. Faktum är att antalet transaktioner i dess nätverk har varit konstant under de senaste månaderna. DeFi, spel och non-fungible tokens (NFT) går alla måttligt bra.

Samtidigt pågår övergången från ett proof-of-work (PoW) nätverk till ett proof-of-stake (PoS). På måndagen tillkännagav utvecklare att den första mainnet-skuggaffeln gick live medan testningen av nätverket fortsatte.

Sammantaget förväntar sig analytiker att sammanslagningen av det befintliga Ethereum-ekosystemet med beaconkedjan kommer att slutföras i juni i år. Detta kommer att bli en viktig milstolpe som kommer att leda till en stark prestanda för appar byggda i Ethereums blockkedja.

Den främsta anledningen till att Ethereum-priset faller är relaterat till makrobilden. Utvecklingen på obligationsmarknaden signalerar att Fed kommer att fortsätta pressa räntorna betydligt högre under de kommande månaderna.

Fed-protokollet som publicerades förra veckan visade att fler medlemmar i Federal Open Market Committee (FOMC) var öppna för mer åtstramningar. Vissa, däribland duvan Lael Brainard, har kommit fram till att fler ökningar och kvantitativa åtstramningar är nödvändiga.

Den senaste amerikanska inflationsstatistiken som kommer ut på tisdag kommer att skicka signaler om hur aggressiv Fed kommer att vara. Ekonomer förväntar sig att dessa siffror visar att den totala konsumentinflationen steg till 8,4% medan kärninflationen hoppade till 6,6%.

Om siffrorna är starkare än dessa kommer det att skicka en signal om att Fed kommer att bli mer aggressiv. Denna hökaktiga ton förklarar varför Bitcoin-, Ethereum- och Nasdaq 100-indexen har sjunkit kraftigt.

Ethereum prisprognos

Det dagliga diagrammet visar att ETH-priset har varit i en stark baisseartad trend de senaste dagarna. Myntet har rört sig under den övre sidan av den stigande kanalen. Det har också rört sig något under 25-dagars och 50-dagars glidande medelvärden medan Relative Strength Index (RSI) har rört sig under den översålda nivån.

Därför kommer Ethereum-priset sannolikt att fortsätta falla när björnar riktar in sig på den nedre sidan av kanalen på cirka $2 650. Ett drag ovanför kanalens övre sida kommer att ogiltigförklara denna vy.