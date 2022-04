Efter ett imponerande rally har Zilliqa sett marknadsförbannelsen komma ikapp den. Den är en av de största förlorarna på listorna idag, efter att ha tappat 14% av sitt värde. Är det dags att köpa dippen?

Leta inte längre än den här korta artikeln för alla detaljer om Zilliqa: vad det är, om det är värt att investera i och de bästa ställena att köpa Zilliqa nu.

Eftersom ZIL är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa ZIL med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa ZIL just nu, följ dessa steg:

Vi föreslår Binance eftersom det är en av världens ledande multi-asset handelsplattformar, en börs och plånbok allt-i-ett med några av de lägsta avgifterna i branchen. Den är också nybörjarvänlig och har fler betalningsmetoder tillgängliga för användare än någon annan tillgänglig tjänst.

Du måste skapa din plånbok, ta reda på din adress och skicka dina mynt dit.

Gå till Pancakeswap och anslut din plånbok till den.

Nu när du är ansluten kan du byta till 100-tals mynt, inklusive {coin].

Zilliqa är en offentlig, tillståndslös blockkedja som syftar till att uppnå en höghastighetstransaktionshastighet och erbjuda hög genomströmning. Den syftar till att lösa problemet med blockkedjehastighet och skalbarhet genom att använda sharding som en L2-skalningslösning.

Zilliqa sägs vara den första offentliga blockkedjan i världen som helt förlitar sig på ett splittrat nätverk, vilket gör det möjligt att uppnå en hög transaktionshastighet per sekund, vilket löser skalbarhetsproblemet.

När blockkedjan växer och fler skärvor läggs till ökar transaktionshastigheten eftersom varje skärva behandlar transaktioner individuellt. Efter bearbetning läggs poster omedelbart till i Zilliqa-blockkedjan. Ingen ytterligare bekräftelsetid krävs.

Ingenting kan ersätta att göra din egen forskning. Alla investeringsbeslut du fattar bör baseras på din marknadsexpertis, din inställning till risk och egenskaperna och spridningen av din portfölj. Tänk också på hur du skulle känna om att förlora pengar.

Baserat på Wallet Investors prognoser förväntas en långsiktig ökning. De förutspår att 1 ZIL kommer att handlas för $0,18 om 5 år. En 5-årig investering kommer generera intäkter på cirka +64%. En investering på $100 som görs nu kan vara värd $164 år 2027.

$ZIL (Update)

Falling Wedge Formation in 4H TF 💥

If #Bitcoin Remains Above the 39k Support, Expecting Upside Breakout so Keep an eye on it..#Crypto #Zilliqa #ZIL #zilusdt pic.twitter.com/s05obB3UI4

— Captain Faibik (@CryptoFaibik) April 12, 2022