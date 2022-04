Sekretesstokenen Monero åtnjöt en ökning av popularitet när Ryssland invaderade Ukraina och har vunnit stadigt sedan dess. En av anledningarna är dess upplevda säkerhet från hackerattacker.

På en dag med dysterhet på kryptomarknaden är Monero en av de enda vinnarna. Den har lagt till 11% till sitt värde under de senaste 24 timmarna.

Om du attraheras av unika funktioner och vill lära dig hur och var du kan köpa Monero, är den här guiden för dig.

Binance har vuxit exponentiellt sedan det grundades 2017 och är nu en av, om inte den största kryptovaluta utbyten på marknaden.

Köp XMR med Binance idag!

Handel Crypto-alternativ på Buxoano, världens första plattform som erbjuder peer-to-peer-alternativ som handlar för kryptokurrencypar. Vi erbjuder direkt kryptopalternativ mellan kamrater, som bosatte sig i Bitcoin, vilket eliminerar möjligheten till felaktigt spel som kan hända på traditionella binära alternativ där handel görs mot mäklaren.

Köp XMR med Buxano idag!

Monero strävar efter att uppnå högsta möjliga nivå av decentralisering, där användare inte behöver lita på någon annan i nätverket.

Dess token XMR är helt fungibel, vilket innebär att detaljerna om kryptoöverföringar, avsändare och mottagare är dolda som standard. Enligt anhängare av Monero har det en fördel jämfört med andra sekretessmynt som Zcash, som är ”selektivt transparenta.”

Monero använder ringsignaturer för att dölja denna data. Tidigare transaktionsutdata på blockkedjan väljs och fungerar som lockbete, vilket innebär att utomstående observatörer inte kan se vem som undertecknat den.

För att garantera att transaktioner inte kan länkas till varandra, skapar Monero engångs-stealth-adresser för varje transaktion.

Med tanke på hur svårt det är att komma med en korrekt förutsägelse av kryptovaluta bör du aldrig fatta några beslut som påverkar din ekonomi före en djupgående marknadsanalys. Investera inte mer än du har råd att förlora.

Monero handlas för närvarande för strax under $245. Enligt Price Prediction kommer den att nå $1 317 2026, vilket gör det till en bra investering.

Enligt Smartereum kommer priset på Monero att tredubblas till 2026. Long Forecast är mycket mindre hausseartad och förutspår att Monero kommer att handlas för cirka $288 om två år.

One line is #BTC , the other is #Monero #XMR. #Divergence pic.twitter.com/i1E4R28gT6

— Vik Sharɱa 🇺🇸 (@vikrantnyc) April 12, 2022