Varför steg priset på Radio Caca med 20% & drog sig sedan tillbaka?

RACA-tokenen steg från $0,0018 till $0,0021, en ökning med 20% under de tidiga timmarna på söndagsmorgonen. Den fortsatte med nedgången och i skrivande stund handlas den för $0,001831, en minskning med 7,27% under de senaste 24 timmarna.

Trots att priset har stigit med cirka 39,7% under de senaste 30 dagarna, har myntet sjunkit under den senaste tiden med söndagen som det enda undantaget. I allmänhet har priset på RACA sjunkit med 17,9% under de senaste sju dagarna.

Men varför sköt RACA upp och drog sig sedan tillbaka inom några timmar efter ökningen? I den här artikeln kommer vi att förtydliga allt detta, scrolla ner för mer information.

Innan vi gör en djupdykning i prisrörelsen för RACA låt oss först förstå vad det är.

Radio Caca är den inhemska tokenen för Universal Metaverse (USM) och det är också den exklusiva förvaltaren för ”Maye Musk Mystery Box”-NFT:n.

USM skapades av USM Lab och det är en virtuell 3D Planet-värld där användare kan äga mark, bygga byggnader som butiker och konstgallerier och även skapa och spela spel.

Låt oss nu dyka in i varför myntet steg innan det nuvarande fallet.

Det fanns tre huvudorsaker till att priset på RACA steg i söndags, och de är notering på stora kryptobörser och tjänsteleverantörer, Radio Cacas lansering av NowPayment och rykten om Binance-notering.

Efter att Binance publicerade en guide om hur användare kan köpa RACA på sin officiella webbplats för börser och sociala medier, började rykten spridas och inte bara tokenpriset steg, utan antalet sökningar efter krypton steg också.

RACA dök upp på andra plats av de mest omsatta valutorna den dagen efter att den visades på de populära sökningarna tillsammans med GTM och ApeCoin.

Binance betonade dock i sitt inlägg att tokenen ännu inte är tillgänglig på dess plattform förutom att kryptoentusiaster är optimistiska att RACA kommer att listas snart som det har hänt tidigare med andra krypto.

Under den senaste veckan har stora tjänsteleverantörer och kryptobörser meddelat att de kommer att lista RACA eftersom den har visat en enorm tillväxt i sitt ekosystem. Några av dessa företag är Bybit, Huobi, Phemex och ChangeNow.

En annan anledning till ökningen och en stor bedrift för Radio Caca är dess tillkännagivande om försäljning och köp av dess tokens i olika fiat-par som RUB, EUR, TRY, UAH, USD och GRB.

Fiat-to-$RACA or #RACA-to-Fiat — doesn't matter anymore because we’re here for you either way!💛

So let’s transform your business and enjoy the opportunities from both world!🌎🌐

Are you with us, #RadioCaca? More details in the article⤵️@RadioCacaNFThttps://t.co/WPuOw98DNi

— NOWPayments (@NOWPayments_io) April 11, 2022