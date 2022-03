Tahinis Restaurants ägare Aly Hamam delade sin "hemlighet" med kanadensiska politiker under en ständig finanskommittés pre-budgetkonsultationssession.

Den kanadensiska politikern och konservativa ledarskapskandidaten Pierre Poilievre kanske inte har betalat för sin lunch på Tahinis restaurants med Bitcoin (BTC) för enligt ägaren har dåliga kryptobeskattningslagar gjort dem ovilliga att acceptera kryptobetalningar.

Poilievre, som vill bli nästa kanadensiska premiärminister, kan hjälpa kanadensiska företag att göra just det. Och han sa lika mycket i en tweet som postades på måndagen, som också är i linje med hans andra stora plan – att ge människor tillbaka sin "frihet" och göra Kanada till världens "blockedje-huvudstad".

Let people take back control of their money from bankers & politicians.

Expand choice, lower costs of financial products, create thousands of jobs.

Get your membership. So you can vote for me as leader. To make Canada the blockchain capital of the world: https://t.co/d9I1ky9w2t pic.twitter.com/qQrJct9gKK

— Pierre Poilievre (@PierrePoilievre) March 28, 2022