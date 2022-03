GMT Token lade nyligen till ett nytt sätt att hjälpa kryptoentusiaster att köpa dess inhemska tillgång. Förutom krypto-till-krypto-metoden samarbetar GMT nu med Advcash för att underlätta köpprocessen.

Om du attraheras av unika funktioner och vill lära dig hur och var du kan köpa GMT-token, är den här guiden för dig.

Eftersom GMT är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa GMT med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa GMT just nu, följ dessa steg:

Vi föreslår eToro eftersom det är en av världens ledande multi-asset handelsplattformar, en börs och plånbok allt-i-ett med några av de lägsta avgifterna i branchen. Den är också nybörjarvänlig och har fler betalningsmetoder tillgängliga för användare än någon annan tillgänglig tjänst.

Du måste skapa din plånbok, ta reda på din adress och skicka dina mynt dit.

Gå till Uniswap och anslut din plånbok till den.

Nu när du är ansluten kan du byta till 100-tals mynt, inklusive {coin].

GMT Token beskrivs som en token som backas upp av riktiga tillgångar som ger sin ägare dagliga BTC-intäkter. Varje GMT backas upp av verklig datorkraft (TH/s) via SHA-256-protokollet. Protokollet körs på Ethereum.

Det ursprungliga problemet var 100 000 000 tokens på Ethereums blockkedje-plattform, som backas upp av 100 000 TH/s, så 1 GMT = 0,001 TH/s.

GMT:s team introducerar ständigt ytterligare kapacitet och utför ytterligare utsläpp av GMT-tokenen. Deras huvudmål är att få upp antalet tokens i omlopp till 10 miljarder GMT.

Efter varje ytterligare utsläpp aktiverar teamet mekanismen för att bränna 20-100% av nya tokens, vilket leder till en ökning av lönsamheten för GMT.

Den frigjorda beräkningskraften omfördelas mellan alla GMT:er i omlopp, vilket ökar beräkningskraften som ger tokens såväl som gruvintäkter.

Med tanke på hur svårt det är att komma med en korrekt förutsägelse av kryptovaluta, bör du aldrig ta några beslut som påverkar din ekonomi före en djupgående marknadsanalys. Investera inte mer än du har råd att förlora.

Digital Coin Price förutspår en långsiktig prisökning. Myntet handlas för $0,24 i skrivande stund. De förutspår att det kommer att handlas för ett genomsnitt av $0,31 i år, upp till ett maximum av $0,33. År 2023 kommer den att vara värd minst $0,31. Den kan gå upp till $0,40.

År 2024 är minimipriset $0,29 och det högsta förutspådda priset är $0,41. År 2025 kommer priset att variera från $0,41 till $0,51.

GMT supply capacity

In the picture above, you can see how our token capacity has increased over the past three months.#gmt #gomining #token #burning #bitcoin pic.twitter.com/tl0CC3PCfK

— GMT Token (@GMT_Token) September 16, 2021