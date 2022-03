Goldmans over-the-counter kryptotransaktion underlättades av Michael Novogratz Galaxy Digital Holdings.

Goldman Sachs sägs ha slutfört sin första handel med kryptoderivat över disk, den första amerikanska stora banken som dykt in i den växande marknaden för kryptooptioner.

Utvecklingen kom i dagen på måndagen och såg att banken gjorde den första OTC-kryptohandeln med en typ av BTC-derivat som avvecklas i kontanter.

Enligt en rapport från CNBC gick Goldman ihop med Galaxy Digital för att framgångsrikt utföra det icke-levererbara Bitcoin-alternativet.

SkyBridge Capitals Anthony Scaramucci påpekade att Galaxy Digital också hjälpte de att hantera sin första OTC-kryptohandel.

