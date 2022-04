Här kan du köpa ION nu, som bröt marknadsvärdet på $100 miljarder

Livepriset på ION idag är $5 080. ION har ökat stadigt och har stigit med 0,17% under de senaste 24 timmarna. Kryptovalutans fullt utspädda börsvärde är 100,2 miljarder dollar i skrivande stund.

Leta inte längre än den här korta artikeln för alla detaljer om ION: vad det är, om det är värt att investera i och de bästa ställena att köpa ION nu.

Eftersom ION är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa ION med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa ION just nu, följ dessa steg:

Vi föreslår eToro eftersom det är en av världens ledande multi-asset handelsplattformar, en börs och plånbok allt-i-ett med några av de lägsta avgifterna i branchen. Den är också nybörjarvänlig och har fler betalningsmetoder tillgängliga för användare än någon annan tillgänglig tjänst.

Du måste skapa din plånbok, ta reda på din adress och skicka dina mynt dit.

Gå till Uniswap och anslut din plånbok till den.

Nu när du är ansluten kan du byta till 100-tals mynt, inklusive {coin].

ION är en av världens ledande blockkedjor. Det är unikt genom att vara en hybrid POS- och POW-säkrad blockkedja. Atomic Token Protocol (ATP) byggdes och designades av ION-kärnteamet och är helt optimerat för att köras på ION-kedjan.

Med ATP kan företag enkelt och överkomligt skapa skiktade biljettsystem som kan återanvändas.

Gamegrid kombinerat med Jinx-ramverket gör att varje spel kan integreras eller byggas med hjälp av ION-teknik. ION är byggd för snabbhet och oföränderlighet.

Ingenting kan ersätta att göra din egen forskning. Alla investeringsbeslut du fattar bör baseras på din marknadsexpertis, din inställning till risk och egenskaperna och spridningen av din portfölj. Tänk också på hur du skulle känna om att förlora pengar.

Digital Coin är mycket hausse på priset. De gör följande förutsägelse, från lägsta till högsta pris:

