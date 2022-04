Det aktuella priset för Astar idag är $0,29 med en 24-timmars handelsvolym på $282,3 miljoner. Den har tappat mer än en tiondel av sitt värde idag.

Om du vill veta vad Astar är, om det kan ge dig bra avkastning om du köper dippen, och de bästa ställena att köpa Astar, har du kommit till rätt ställe.

Eftersom ASTR är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa ASTR med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa ASTR just nu, följ dessa steg:

Du måste skapa din plånbok, ta reda på din adress och skicka dina mynt dit.

Gå till Uniswap och anslut din plånbok till den.

Nu när du är ansluten kan du byta till 100-tals mynt, inklusive {coin].

Astar Network är en dApp-hubb på Polkadot som stöder Ethereum, WebAssembly och layer 2-lösningar som ZK Rollups. Astar siktar på att vara en smart kontraktsplattform med flera kedjor som kommer att stödja flera blockkedjor och virtuella maskiner.

Polkadot Relay Chain stöder inte smarta kontrakt. Det är därför det är viktigt för ekosystemet att ha en parachain som möjliggör detta stöd för alla utvecklare som vill bygga i Polkadot-ekosystemet.

Astar strävar efter att tillhandahålla den bästa lösningen för alla utvecklare genom att stödja EVM och skapa en parachain där EVM och WASM smarta kontrakt kan samexistera och kommunicera med varandra.

Astar kan vara en lukrativ investering, men ta dig tid att läsa åtminstone flera prisprognoser från ledande analytiker och göra marknadsundersökningar innan du gör ett åtagande. Ta alla investeringsråd med en nypa salt.

GOV Capital förutspår att Astars token ASTR kommer att behålla denna prisnivå under nästa år. Detta kommer dock inte att vara fallet om 5 år, när 1 ASTR förväntas handlas för $1,2.

Amazing news!! We are excited to announce a $22M fundraise with participation from @polychain, Dr. Gavin Wood, @AlamedaResearch, @AlchemyPlatform, @cryptocom, and other great investors.

We will create a multi-chain smart contract hub and Web3.0🚀https://t.co/sNgecVsslS

— Astar Network | WASM + EVM HUB on Polkadot (@AstarNetwork) January 28, 2022