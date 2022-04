KNC stiger idag, upp 17% än så länge: Bästa ställena att köpa KNC

KNC är tokenen för Kyber Network, som genomgick expansion till tio olika blockkedjor, integrerade med Uniswap v3 och deltog i Avalanches nya utvecklarincitament. Detta ledde till 50% prisökning på Kyber Networks KNC-tokenen igår.

Den fortsatte att stiga idag, en uppgång på cirka 17% i skrivande stund. Den här korta guiden har allt du behöver veta om Kyber Network och KNC, inklusive om och var du kan köpa KNC om du väljer att göra det.

Eftersom KNC är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa KNC med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa KNC just nu, följ dessa steg:

Vi föreslår eToro eftersom det är en av världens ledande multi-asset handelsplattformar, en börs och plånbok allt-i-ett med några av de lägsta avgifterna i branchen. Den är också nybörjarvänlig och har fler betalningsmetoder tillgängliga för användare än någon annan tillgänglig tjänst.

Du måste skapa din plånbok, ta reda på din adress och skicka dina mynt dit.

Gå till Uniswap och anslut din plånbok till den.

Nu när du är ansluten kan du byta till 100-tals mynt, inklusive {coin].

KNC är tokenen för Kyber Network, ett nav av likviditetsprotokoll som samlar likviditet från olika källor för att tillhandahålla säkra och omedelbara transaktioner på alla decentraliserade applikationer (DApp).

Huvudmålet med Kyber Network är att möjliggöra DeFi DApps, decentraliserade börser (DEX) och andra användare enkel tillgång till likviditetspooler som ger de bästa priserna.

Alla transaktioner på Kyber är on-chain, vilket innebär att de enkelt kan verifieras med vilken Ethereum-blockutforskare som helst.

Projekt kan bygga på Kyber för att utnyttja alla tjänster som erbjuds av protokollet, såsom omedelbar avveckling av tokens, likviditetsaggregation och en anpassningsbar affärsmodell.

Kyber försöker lösa likviditetsproblemet i den decentraliserade finansbranschen (DeFi) genom att låta utvecklare bygga produkter och tjänster utan att behöva oroa sig för likviditet för olika behov.

KNC kan definitivt vara värt att investera i om din timing är rätt. Tyvärr är detta ofta omöjligt att veta i förväg. Alla investeringsbeslut bör ta hänsyn till din risktolerans. Ta inte några prisprognoser för nominellt värde.

Wallet Investor förväntar sig en långsiktig ökning; närmare bestämt till $9,2 i april 2027. En investering på fem år kommer att generera intäkter på cirka +250%. Om du investerar $100 i det nu, kommer du att ha $350 2027.

#KNC is bouncing well and expected to break the local resistance level 📈 pic.twitter.com/va7kgEsCMP

— Nftcrypto (@Nft_crypto0) April 10, 2022