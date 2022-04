Den bredare kryptovalutamarknaden har presterat sämre under helgen.

Kryptovalutamarknaden har underpresterat när den nya veckan börjar. Under de senaste 24 timmarna har den bredare kryptovalutamarknaden tappat nästan 2% av sitt värde och har nu ett totalt marknadsvärde på 1,9 biljoner dollar.

Bitcoin, världens ledande kryptovaluta, har tappat 1% av sitt värde idag och handlas under $43 000. Ether fortsätter att kämpa och kan sjunka under den psykologiska nivån på $3 000 om den baisseartade löpningen fortsätter.

ROSE, den inhemska tokenen för Oasis Network, har också minskat med mer än 2% under de senaste 24 timmarna. Vid publiceringstillfället handlas ROSE för $0,2515 per mynt.

Den dåliga prestandan kommer trots att Oasis Network blir lästa för sin Damask-protokolluppgradering . Oasis Foundation meddelade för några timmar sedan att Damask-uppgraderingen kommer att ske senare idag.

Oasis Foundation sa att Damask-uppgraderingen skulle ge många förbättringar, inklusive ökad säkerhet och prestanda, stärkta styrningsmekanismer och mer decentralisering.

Det är dock fortfarande oklart om ROSE skulle rally inom några timmar efter att nätverksuppgraderingen har slutförts.

Nyckelnivåer att titta på

ROSE/USD 4-timmarsdiagrammet är för närvarande baisse eftersom myntet har underpresterat under de senaste dagarna. De tekniska indikatorerna visar att ROSE går dåligt för tillfället.

14-dagars relativa styrkeindex ligger för närvarande på 42, en minskning från de 68 som registrerades förra veckan. RSI visar att ROSE snart kan komma in i den översålda regionen om det baisseartade momentumet fortsätter.

MACD halkade också in i den negativa zonen under helgen när björnarna tog kontroll över marknaden. Om det nuvarande marknadsmomentumet består kan ROSE falla under den första stora stödnivån på $0,2183 innan dagens slut.

Den stora stödnivån på $0,18836 bör dock begränsa ytterligare nedåtgående rörelse på kort sikt.

Om tjurarna återtar kontrollen över marknaden kan ROSE testa den första stora motståndsnivån på $0,29356 under de kommande timmarna.