Kryptomarknaden som helhet är baisse med de flesta topp 100-mynten i rött i skrivande stund.

Toppkryptor

De flesta större kryptor registrerade små förluster på upp till 2% under de senaste 24 timmarna inklusive Ethereum, BNB, XRP och Solana. Bitcoin har fallit med mer än 1,5% under de senaste 24 timmarna och handlades strax under $30 000 i skrivande stund.

Utmärkande var Polkadot, en minskning med nästan 5%, och Avalanche som föll med mer än 3%.

Största rörelserna

Utanför topp 20 var tendensen liknande, och de flesta mynt tappade 3-5% av sitt värde. Noterbara framstående i den förlorande delen inkluderar Maker och The Graph, vardera ned 8%, och Celo med -7%. Kadena har tappat 11% av sitt värde idag.

TerraUSD har fallit med ytterligare 18% och handlas nu till en tiondel av sitt tidigare värde.

Bland vinnarna leder tokenen av Kyber Network Crystal v2 vägen. KNC ökade med 22% i går och lade till ytterligare 26% till sitt värde idag, vilket testade om toppar från förra veckan.

Tvåa kommer Chiliz med 12% i skrivande stund. CHZ, det inhemska myntet från världens första tokeniserade sportutbyte, började samlas efter att ekosystemets Scoville Testnet Fas 2 gick live.

Avrundar vinstlistan gör Convex Finance, Klaytn och KuCoin Token med ökningar på 4%, 6% respektive 5%.

Trendande

Den största vinnaren idag är Pledge Coin (PLG), en kryptovaluta-token som körs på Ethereum-plattformen.

Pledgecamp är en nästa generations crowdfunding-plattform som använder smarta escrow-kontrakt i ett försök att skydda investerare och hålla projektskapare ansvariga. Den har ökat med 440% idag.