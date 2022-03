Kryptomarknaden var blandad som helhet idag. De tre stora amerikanska indexen återhämtade sig i går när oljepriset föll tillbaka.

SPX500 steg 1,43% medan DJ30 steg 1% och NASDAQ100 steg 1,93%. Topppresterande var Nvidia (+9,39%), Intel (+6,74%) och Monolithic Power Systems (+6,61%).

Toppkryptor

Solana ökade med cirka 5% och Ethereum nära 4%. Cardano steg nästan 6% och fortsatte sin uppgång under de senaste sju dagarna, då den har ökat med knappt 39%. Bitcoin handlades över $44 000 när detta skrevs, en ökning med mer än 2,5% under de senaste 24 timmarna.

Största rörelserna

Ethereum Classic har börjat öka igen och är upp 8%. Axie Infinity lade till ytterligare 22% till sitt värde idag, och fortsatte sitt rally sedan igår. AAVE ökade med 7% och Convex Finance – 9%. Den är upp 25% den här veckan eftersom den återhämtar sig från en katastrof i det inte alltför avlägsna förflutna.

Quant och 90:e rankade Qtum gick upp med 12% respektive 13%. Quant tillkännagav nyligen en ny version: Overledger 2.2.2, som ger nya nivå två smarta kontraktsmöjligheter för att skapa och bränna tokens och kontohantering.

När det gäller den andra änden tappade få topp 100-mynt mer än 5% idag. ApeCoin har minskat med 7%, vilket gör det till den största förloraren bland de 100 bästa. Dess förluster uppgår till 15% under de senaste 7 dagarna. Efter dess fantastiska prestanda kunde en viss nedgång ha förväntats.

Trendande

Den största vinsten idag är tokenen för Web3 ALL BEST ICO (WEB3ALLBI), ett ekosystem som låter dig skapa din egen krypto. Den har ökat med 995% under de senaste 24 timmarna. Det är inte första gången den är dagens största vinnare. Dess fortsatta uppgång tyder på mer och mer intresse för kryptomarknaden.