Kalifornien legaliserar politiska donationer av kryptovaluta

FTX har sina händer i många potter. Detta sträcker sig även till politiken.

”Du får ganska snabbt slut på riktigt effektiva sätt att göra dig själv lyckligare genom att spendera pengar”, har VD:n för FTX, Sam Bankman-Fried, tidigare sagt. ”Jag vill inte ha en yacht.”

Bankman-Freid kanske inte vill ha tjusiga leksaker, men han vill påverka världen, och detta har delvis visat sig i ett antal politiska donationer. Ingen mer framträdande än Joe Biden, då den nuvarande presidenten fick 5,2 miljoner dollar från Bankman-Fried under presidentvalet 2020.

Totalt har han gett över 21 miljoner dollar av sina pengar till olika demokratiska kandidater och demokratiskt anslutna PAC hittills.

Vad gäller valet 2024? Bankman-Fried säger att han kan spendera upp till 1 miljard dollar beroende på kandidaterna (inte partiet), med golvet sannolikt ”norr om 100 miljoner dollar”.

6)In the end I care about policy, not politics, and I don’t think either party has a monopoly on good ideas.

My contributions could be substantial, or not; and their party breakdown will depend on the candidates and policies.

— SBF (@SBF_FTX) May 25, 2022