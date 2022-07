Podcast: Kan memes ändra sina varumärken och ha verklig användbarhet?

Memes. Jag tror mer än något annat symboliserar det gåtfulla konceptet med meme-investeringen att vi faktiskt lever i en simulering.

Vem kan glömma januari 2021, när ett gäng Redditors närmade sig Wall Street och pumpade aktiekursen på Gamestop upp till knappt trovärdiga nivåer? Hur är det med Dogecoin, kryptovalutan skapad som ett skämt, bara för att antas av världens rikaste man och nå ett börsvärde nära 90 miljarder dollar?

i made doge in like 2 hours i didn't consider anything

— Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) May 13, 2021