Kommer Bitcoin att studsa tillbaka?

Viktiga takeaways

Bitcoin har stängt året ned 64%, det värsta året sedan 2018

Denna björnmarknad är annorlunda, eftersom den bredare ekonomin för första gången någonsin i Bitcoins existens drar sig tillbaka

Bitcoins korrelation med aktiemarknaden är extremt hög, vilket bevisar att den handlas som en högrisktillgång

Fans hoppas att denna länk kan brytas, men för närvarande framstår den som ett skrämmande makroklimat för Bitcoin och ett som föga överraskande har krossat priset under det senaste året

Investerare i kryptovaluta kommer gärna att stänga boken av ett fruktansvärt 2022.

Priserna över hela tillgångsklassen kollapsade, när världen övergick till ett nytt ränteparadigm, med en era av lågränta och billiga pengar officiellt över. Risktillgångar krossades, och det finns få investeringar längre ut på riskspektrumet än krypto.

Om man tittar på Bitcoin stängde världens flaggskeppskryptovaluta året på $16 547, jämfört med de $46 311 den gick in på året med. Det motsvarar en minskning med 64 procent. Men hur dåligt var prestandan historiskt sett för en tillgång som är ökänd för både explosiva vinster och benhårda förluster?

2022 det näst sämsta året för Bitcoin

Om man tittar på den årliga avkastningen sedan 2011, det första året då tillräcklig likviditet och prisdata fanns tillgänglig, visar det att Bitcoins 64% minskning i år var dess näst sämsta siffra, endast efter minskningen på 72% 2018. Den senare kom efter en körning, upp mot $20 000 i slutet av 2017, första gången Bitcoin verkligen kom in i mainstream-medvetandet.

Mitt i detta sammanhang visar siffrorna att 2022 bara kan bli ännu ett år, eller hur? Bitcoin har fallit många gånger tidigare och alltid återhämtat sig. Tyvärr finns det en hake den här gången.

Bitcoin upplever en lågkonjunktur för första gången någonsin

Satoshi Nakamoto publicerade Bitcoin Whitepaper 2008, i efterdyningarna av den stora finanskrisen. Inrotat i the Genesis Block är en hänvisning till den brittiska tidningen Times: ”The Times 03/Jan/2009 Chancellor on rand of second bailout for banks.”

Första handeln 2009 drev därför Bitcoin in i denna miljö efter krisen, ett klimat med noll (eller till och med negativa) räntor, en skrivare för varma pengar och explosiva avkastningar i risktillgångar. En snabb titt på aktiemarknadsavkastningen sedan Bitcoins lansering visar att fram till i år hade saker och ting rullat på.

Och så för första gången i sin historia upplever Bitcoin en tillbakagång i den bredare ekonomin. Penningskrivaren har stängts av och räntorna har höjts, med Federal Fund-räntan nu 4,25% – 4,5%.

Detta är oerhört viktigt eftersom trots vad vissa Bitcoin-evangeliker kan hävda, handlas Bitcoin som en högrisktillgång. Prisdata bevisar helt enkelt detta utan en skugga av tvivel, eftersom dess korrelation med S&P 500 är skyhög – och steg först förra året efter att räntorna började höjas i april 2022, som jag skrev om i det här stycket, och visade på grafen nedan.

Tidigare björnmarknader är inte samma sak

Detta är anledningen till att extrapolering av tidigare studs på björnmarknaden för Bitcoin är naiv. Världen är en annan plats nu än vid någon annan tidpunkt i Bitcoins historia. Marknaden för gratis pengar kunde inte bestå för evigt, och nu är det dags för Bitcoin att visa världen vad den är gjord av.

Bitcoin jämförs ofta med guld, men den glänsande metallen har bevisat över ett långt provutrymme att den kan betraktas som en säkring och ett ansett värdeförråd genom vilken investerare kan bevara sin rikedom. Att kartlägga avkastningen av guld historiskt nedan visar tydligt att den stiger i tider av osäkerhet. Det här är den typen av diagram som du vill se när vi går in i en lågkonjunktur.

Tyvärr har Bitcoin hittills handlats med en uberhög korrelation med aktiemarknaden. Med tiden hoppas förespråkarna att denna länk kommer att brytas. Det är uppe för debatt, men vad som är säkert just nu är att Bitcoin är så långt ifrån en ”hedge” som det kan vara.

Om Federal Reserve vänder sig om och lättar på räntehöjningar, kan du vara säker på att tillgångspriserna kommer att hoppa igen – och de längre ut på riskspektrumet, som teknikaktier och Bitcoin, kommer att vara bland de stora vinnarna.

På lång sikt är frågan om biljoner dollar om denna korrelation kan brytas och om Bitcoin kan uppnå det eftertraktade värdeförrådet.