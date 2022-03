Loopring har ökat med 40,87% under de senaste 24 timmarna av nyheterna om ett partnerskap med GameStop för GameStop NFT-marknaden. Den handlas för $1,17 i skrivande stund.

Om du attraheras av unika funktioner och vill lära dig hur och var du kan köpa LRC, är den här guiden för dig.

eToro är en av de ledande handelsplattformarna för handel av kryptotillgångar. Tjänsten är fullpackad med funktioner, inklusive copy-handel, avancerade tekniska diagram och en rad handelsverktyg. Detta är en plattform som passar perfekt för både nybörjare och proffs.

Köp LRC med eToro idag! Ansvarsfriskrivning

Coingate är ett litauiskt-baserat Fintech-företag som grundades 2014. Betalningsgatewayen erbjuder Cryptocurrency betalningstjänster för företag av några storlekar. Permissionsbaserad kontohantering, FIAT-utbetalningar till bankkontot och helt ny e-postfaktureringsfunktion är bara några anledningar till att Coingate har blivit en go-to-betalningsprocessor för många.

Köp LRC med Coingate idag!

LRC är kryptotoken för Loopring, ett öppet, Ethereum-baserat protokoll som syftar till att bygga decentraliserade kryptobörser.

Loopring avser att föra samman centraliserad ordermatchning med decentraliserad on-blockkedje-orderavveckling till en hybridlösning, som kommer att utnyttja det bästa av två världar.

Loopring Protocol strävar efter att minska eller eliminera ineffektiviteten hos DEX samtidigt som de behåller sina fördelar. Den avgör affärer på kedjan, men hanterar order på ett centraliserat sätt.

Den kombinerar också flera order till cirkulära affärer snarare än att strikt tillåta ett mot ett handelspar. På så sätt förväntar sig protokollet att förbättra DEX-likviditeten samtidigt som effektiviteten i orderutförandet ökar.

Med tanke på hur svårt det är att komma med en korrekt förutsägelse av kryptovaluta bör du aldrig fatta några beslut som påverkar din ekonomi före en djupgående marknadsanalys. Investera inte mer än du har råd att förlora.

Wallet Investor är extremt hausse på Loopring. De förväntar sig en långsiktig ökning. Enligt dem kommer 1 LRC att handlas för $4,65 i mars 2027. En 5-årig investering kommer att ge intäkter på cirka +295,49%. Om du investerar $100 i LRC nu, kanske du har $395,49 år 2027.

The #GameStop #NFT marketplace beta is now live!$GME has partnered with @loopringorg for this project, which is an #ETH L2 solution. 🤝#LRC skyrocketed after the announcement, resulting in a +41% gain. 🚀 pic.twitter.com/b3z8Z5FOkq

— Delta Investment Tracker (@getdelta) March 23, 2022