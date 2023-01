Marknadens bästa ICO:er att investera i under Februari 2023 enligt Reddit

En så kallad ICO, som står för engelskans Initial Coin Offering, är ett sätt för projekt att inbringa kapital som ett sätt att komma igång. Dessa används regelbundet i kryptovärlden, vilket gör att företag kan få hjälp att få publicitet, vilket i sin tur lockar ytterligare investeringar och nya användare till plattformarna. En ICO lanseras ofta tillsammans med ett whitepaper, som beskriver hur plattformens framtid är tänkt att se ut. Tidiga investerare kan ofta se fram emot att realisera vinster på sin initiala investering när projektet fortskrider.

Nedan ser du marknadens bästa ICO:er som du kan fundera på att addera till din kryptoportfölj under Februari 2023:

1. Metacade – En revolutionerande spelplattform i metaverse

Metacade är en ny blockkedjebaserad plattform som redan ökar mycket i popularitet under dess pre-sale. Detta communitycentrerade spelnav har siktet inställt mot att bli en virtuell spelhub, i vilket spelare kan få den genuina känslan, präglad av spänning och gemenskap, som vanligtvis återfinns i fysiska spelhallar. Detta samtidigt som de bekvämt och smidigt kan spela hemifrån. Plattformen kommer att erbjuda ett stort utbud av Play-to-Earn-spel (P2E) för att locka både nya och mer inbitna spelare, där allt utgår från ett starkt fokus på Play-to-Earn.

P2E kommer bara att vara en av många intäktsmöjligheter som Metacades community kan generera intäkter från på plattformen. Projektets multifacetterade färdplan visar att Metacade är väl positionerat att ta en central plats i GameFi-branschen. Detta beror inte minst på dess innovativa finansieringsprogram med Metagranter. Detta möjliggör för spelutvecklare att skapa nya titlar. Dessutom syftar en annonsplats för jobbmöjligheter till att de främsta talangerna i Web3 ska kunna hitta spännande karriärmöjligheter inom branschen.

Varför ska man köpa MCADE?

Metacades egen kryptovaluta, MCADE, lanserades nyligen genom sin pre-sale i vilken dess betafas, motsvarande $1 miljon, sålde slut på drygt tre veckor. Nio stadier av MCADE:s pre-sale ska genomgås, vilket leder till att dess betapris på $0,008 kommer att ha ökat till $0,02 när denna pre-sale har genomförts. Detta innebär att tidiga investerare kan generera 2,5x avkastning under de kommande veckorna.

Denna vinstpotential under den nuvarande björnmarknaden och den långsiktiga tillväxtpotentialen hos Metacades banbrytande GameFi-plattform gör att Metacade är en av de bästa ICO:erna för investerare som vill utöka sin kryptoportfölj.

2. VisaMetaFi (VISA) – Nytt och lättanvänt system för kryptobetalning

VisaMetaFis plattform har ett nytt decentraliserat system för kryptobetalningar som kan användas över olika plattformar på och utanför blockkedjan online. Den inkluderar en rad betalningsmöjligheter kopplat till Web3, DeFi, DAO, Metaverse och MetaFi, vilket gör VISAS:s ICO till en av de bästa ICO:erna att investera i.

Plattformen tillåter användare att överföra stablecoins var som helst i världen utan transaktionsavgifter, samt eliminera behovet för användare att byta digitala mynt eller konvertera krypto till fiat för att göra överföringar. Stora namn som använder VisaMetaFi inkluderar bokningssidan för semesterboende Booking.com

Varför ska man köpa VISA?

VisaMetaFi har på ett bra sätt tagit sig i de inledande faserna av projektet och nått tiotusentals globala användare. Plattformen har även släppt sin egen kryptovaluta VISA.

Med sitt enkla och tillgängliga ramverk för att möjliggöra online- och kryptobetalningar över hela världen ser VISA ut att fånga investerarnas uppmärksamhet på lång sikt. Följaktligen är VISA bland de bästa ICO:erna att investera i Februari 2023.

3. Heroes of Mavia (MAVIA) – Fajtas mot andra spelare i spännande P2E-spel

Heroes of Mavia är i nuläget en av de bästa ICO:erna för blockkedjebaserade spel tack vare dess spännande funktioner kopplade till att bygga baser och fajtas mot andra spelare. Spelare skapar sina egna arméer för att ta över fiendens baser inom Heroes of Mavias ekosystem och tjänar kryptovalutan Ruby när de lyckas.

Dessa tokens kan användas för att uppgradera spelarnas baser, utrusta deras arméer och stärka försvar. Spelet har flera spännande funktioner, inklusive en marknadsplats med NFT:er och streaming av fajter i realtid. Dessutom kan användarna ta del av en funktion som möjliggör för dem att samarbeta genom militära allianser samtidigt som de tjänar en passiv inkomst.

Varför ska man köpa MAVIA?

Den egna kryptovalutan MAVIA har redan lockat till sig en stor och lojal följarskara på sociala medier. Supporten utgörs av investerare som vill komma ombord på denna nya och spännande P2E-spelplattform inför lanseringen av NFT:erna under första kvartalet 2023 och lanseringen av free2play under andra kvartalet.

Med stöd från stora aktörer i kryptovärlden, likt Binance Labs, crypto.com och Genblock Capital, är MAVIA en utmärkt investering att lägga till i kryptoportföljen i Februari 2023.

4. WombatExchange (WOM) – Lovande börs för valutaväxling

I WombateExchanges whitepaper definieras idén som en ”multi-chain stableswap” på Binance Chain. På svenska kan man säga att det handlar om ett medium för att växla stablecoins över flera blockkedjor. WombateExchange är alltså en ny kryptobörs som gör det möjligt för marknadsaktörer att byta stablecoins, samtidigt som de genererar en avkastning genom insatser och drar fördel av från minimalt slippage.

Det användarvänliga gränssnittet gör WombatExchange till en utmärkt startpunkt för investerare som inte har så mycket tidigare erfarenhet av kryptobörser. Dessutom innebär dess likviditetspool att användarna inte behöver ha flera stabila valutor.

Varför ska man köpa WOM?

WombatExchanges egen kryptovluta, WOM, är föremål för en lovande ICO som kommer att ge innehavare tillgång till rösträtt på plattformen. På så sätt får de en röst kring plattformens styrning och utbud av stablecoins. Börsen har redan attraherat intresse och investeringar från flera stora företag, inklusive Hailstone Ventures och Shima Capital.

Samtidigt närmar sig Wombat Exchanges Twitter-konto 70 000 följare och växer snabbt. Detta gör det till en av de bästa ICO:erna för investerare som letar efter nya möjligheter relaterade till kryptobörser.

5. CryptoCitizen (CCASH) – Uppslukande plattform för metaverse-spel

CryptoCitizen är ett annat projekt med fokus mot metaverse-spel. Primärt riktar plattformen in sig på gratisspel och P2E-möjligheter i en värld med tillhörande narrativ. Plattformens potentiella publik är stor, inte minst tack vare att det är en så kallad MMORPG (multiplayer online role-playing game, alltså ett rollspel online med många deltagare). Vidare erbjuds ett brett utbud av spelmöjligheter, inklusive racing och klassiska strider man mot man.

Användare kan tjäna den egna kryptovalutan CCASH genom att lyckas i utmaningar och förbättra sin ”medborgarrankning”, vilket i sin tur också öppnar möjligheter att få tillgång till exklusiva NFT:er.

Varför ska man köpa CCASH?

CryptoCitizen har redan gjort stort avtryck i spelvärlden. Över 200 000 användare är redan förhandsregistrerade för att ta del av spelets alfa-testning. Projektet presenterades på Gamescom 2022, där det fick stort beröm. Dessutom har det redan genomfört tre fulltecknade pre-sales av CCASH genom Polkastarter, Firestarter och Seedify.

Med ett maximalt utbud på 1 miljard CCASH, varav endast 1,2% släpps när CCASH noteras på börsen, är intresset stort. Det begränsade utbudet av tokens på öppna börser gör CCASH till en av de bästa ICO:erna som tidiga investerare kan köpa.

6. ByePix (EPIX) – Social2Earn-plattform som vill utmana Facebook

ByePix är en Web3-baserad plattform som kombinerar flera spännande element i ett lättanvänt nav. Sevärdheter inkluderar DeFi-appar, NFT, P2E-titlar och ett fullt fungerande ekosystem som tillgodoser spelarnas alla behov. Spelare kan till exempel få kryptofierade belöningar för att utföra uppgifter i ”Gem Hunters”, en av plattformens första P2E-titlar.

Ytterligare funktioner på plattformen inkluderar virtuella tomter som kan köpas med hjälp av EPIX, på vilka användarna kan odla och på andra sätt låta dem utvecklas, innan de säljs med potentiellt fin avkastning. Annan intjäningspotential kommer från att slutföra sociala uppgifter genom plattformens Social2Earn-initiativ och att investera i EPIX för att ge avkastning.

Varför köpa EPIX?

Snacket kring ByePix har verkligen börjat gå, och projektet har redan dragit till sig betydande investeringar från framstående riskkapitalföretag. Deras slutmål är att utmana sociala mediejättar som Facebook och Instagram. Även om det kan tyckas vara ett väldigt högt uppsatt mål, finns det en möjlighet för ByePix att förbättra det sociala medielandskapet på längre sikt genom att kompensera användarna för deras innehåll.

Detta innovativa tillvägagångssätt gör EPIX till en av de bästa ICO:erna att överväga för investerare som letar efter en spännande och betydelsefull möjlighet inom kryptovärlden.

7. WeSendIt (WSI) – Spännande ny decentraliserad lagrings- och fildelningsplattform

WeSendit är en ny kryptotjänst som ger möjligheter till decentraliserad molnlagring och fildelning. Projektet har nyligen tillkännagivit lanseringen av nya WeSendIt 3.0, som låter användare tjäna kryptofierade belöningar varje gång de skickar data.

Denna BEP-20-krypto kan sedan bytas ut mot reklam, skalbar datalagring och prenumerationsrabatter. Ytterligare belöningar är dessutom tillgängliga genom att värva nya användare till plattformen.

Varför ska man köpa WSI?

WeSendIt är en plattform som är utvecklad med avsikt att vara ett billigt alternativ till de centraliserade fildelnings- och datalagringsalternativen som erbjuds av teknikjättar, såsom Amazon, Google och Microsoft. WeSendIts intåg i kryptovärlden backas upp av mer än ett decenniums erfarenhet inom sektorn. Under denna tid har de fått mer än tre miljoner kunder i 150 länder, vilket gör WSI bland de bästa ICO:erna att köpa under Februari 2023.

WSI har på ett bra sätt redan funnits ute till privat försäljning i september 2022. I och med att efterfrågan på decentraliserade datalagringsfaciliteter bara kommer att öka under de kommande åren, är WSI en ICO värd att investera i för att potentiellt kunna generera fin avkastning.

8. Kryptview (KVT) – Interaktiv Research2Earn-plattform för att hjälpa kryptoinvesterare

Kryptviews nya interaktiva ’Research-to-Earn’-plattform ämnar att producera och dela forskning om kryptovalutor och -plattformar. Användare uppmuntras att interagera med communityn genom att kunna tjäna belöningar för att utvärdera, analysera och granska kryptoprojekt.

Dessutom kan användare erbjuda ”research bounties” till tillgångar som ett incitament för andra medlemmar på plattformen att undersöka nämnda tillgång, och därmed tillhandahålla information och potentiellt värde. Den egna kryptovalutan KVT används för att fördela belöningar och stödjer hela ekosystemet.

Varför ska man köpa KVT?

Kryptview har siktet inställt på att bli den första plattformen i sitt slag att slå igenom i krypto mainstream, vilket har resulterat i att flera stora krypto-stödjare, inklusive The Blox och Matters, har gett sitt stöd till projektet.

I och med att efterfrågan förväntas vara hög när KVT tillgängliggörs på börsen, kommer tidiga investerare på ett bra sätt kunna dra nytta av potentiellt långsiktiga vinster. Detta gör KVT till en av de bästa ICO:erna i nuläget. Som sagt gäller detta särskilt för de som innehar tillgången på lång sikt, tack vare dess innovativa idéer som kan göra den till marknadsledare.

Sammanfattningsvis – Metacade är marknadens bästa ICO att investera i Februari 2023

ICO:er är ett utmärkt sätt för investerare att komma in tidigt i projekt och generera stor avkastning, förutsatt att man väljer rätt projekt. Många pre-sales erbjuder en stegvis ökning av priset, men oavsett upplägg är det viktigaste just att förstå var värde kan hittas.

Metacades omfattande och flerdimensionella färdplan erbjuder en mängd spännande intjäningsmöjligheter för användarna och avkastningspotential för investerarna. Plattformen kommer bland annat att erbjuda ett rikt bibliotek med P2E-titlar och Metagranter som möjliggör för plattformen att bli ledande inom GameFi-utvecklingen.

Lägger man ihop alla Metacades egenskaper och funktioner förstår man att det är den bästa investeringsmöjligheten av marknadens ICO:er under Februari 2023. MCADE:s betafas har sålt slut snabbt och har redan samlat in $1 miljon dollar. På så sätt talar mycket för att MCADE:s pris kan skjuta i höjden när planerna sätts i bruk och de nya funktionerna lanseras under 2023 och 2024.

