Near Protocol prisprognos när Ref Finances TVL stiger

Near Protocol-priset är i en uppåtgående trend när ekosystemtillväxten fortsatte. Tokenen handlas till $17,12, vilket var cirka 130% över den lägsta nivån i februari. Dess börsvärde har stigit till mer än $11,35, vilket gör den till den 17:e största kryptovalutan i världen.

Nears ekosystemtillväxt

Near Protocol är en av de största blockkedjorna som försöker bli en ledande aktör i branschen. Nätverket håller för närvarande på att övergå till att bli en helt delad plattform. Sharding är en komplex process som bryter blocken i mindre bitar som kallas skärvor. Som ett resultat bidrar processen till att öka den totala genomströmningen.

April har varit ett framgångsrikt projekt för Near Protocol. För det första samlade utvecklarna in över 350 miljoner dollar från investerare. Dessa medel kommer att användas för att växa ekosystemet genom att ge bidrag till utvecklare och för att anställa fler utvecklare. Den nya insamlingen skedde några månader efter att utvecklarna samlat in ytterligare 150 miljoner dollar.

Priset för Near Protocol har också stigit på grund av den pågående ekosystemtillväxten. Enligt DeFi Llama har nätverkets totala värde låst (TVL) stigit till över 1,4 miljarder dollar. TVL i bara Near har stigit till 476 miljoner dollar medan Aurora har hoppat till mer än 960 miljoner dollar.

På tisdagen steg NEAR kraftigt efter att TVL i Ref Finance hoppade till över 200 miljoner dollar. Den har stigit med 14% under de senaste 24 timmarna och 52% under de senaste sju dagarna. Detta gör det till den största applikationen inbyggd i Near Protocol. Andra applikationer i nätverket har också sett en kraftig ökning av TVL. Till exempel steg Burrow till över $143 miljoner medan Meta Pool steg till mer än $143 miljoner.

Near Protocol prisprognos

Det dagliga diagrammet visar att NEAR-priset har varit i en stark hausseartad trend under de senaste månaderna. Längs vägen har myntet format något som ser ut som ett kopp- och handtagsmönster . Detta mönster sänder vanligtvis en signal om att den hausseartade trenden kommer att fortsätta.

Det har också rört sig över 25-dagars och 50-dagars glidande medelvärden. Myntet har också stigit över den stigande trendlinjen som visas i brunt. Därför kommer Near Protocol-priset att fortsätta att stiga när tjurar siktar på det högsta någonsin på $20,50.