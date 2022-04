Near-tokens pris studsar efter Near Protocol-stablecoin går live

NEAR, den inhemska tokenen för Near Protocol, har ökat idag efter att Near Protocol-blockkedjan lanserade sitt efterlängtade stablecoin, USN.

I skrivande stund hade NEAR-tokenen studsat tillbaka till $14,96, upp 8,38% under de senaste 24 timmarna. Tokenen är dock fortfarande nere med cirka 12% under den senaste veckan efter ett bredare fall på kryptomarknaden under den senaste veckan.

Near Protocols USN-stablecoin

Det nylanserade USN-stablecoinet är ett algoritmiskt stablecoin. Det använder en blandning av tokenomics för att upprätthålla ett förhållande på 1:1 mot den amerikanska dollarn. Det lanserades av den NEAR Protocol-baserade decentraliserade organisationen Decentral Bank.

Människor kan bränna NEAR-tokens för att prägla USN-stablecoin och de kan också bränna USN-stablecoin för att få NEAR-tokens.

Decentral har sagt att tidiga långivare skulle få en avkastning på upp till 20%, något som konkurrerar med det populära Terras UST-stablecoin.

Reserverna för USN-stablecoin kommer att upprätthållas av Decentral Bank DAO och DAO ska hålla månatliga röster för att distribuera belöningar uppgående till $10 miljoner för handel med USN.

Fullsatt stablecoin-marknad

USN kommer att möta hård konkurrens inom stablecoin med Terras UST-stablecoin som dess främsta konkurrent. Terras UST åtnjuter redan stöd av 2,5 miljarder dollar i amerikanska dollar som redan finns i reserver.

Det finns också ett annat förväntat stablecoin, USDD från Tron-blockkedjan, som lovar en 30% APY.

Majoriteten av investerarna verkar använda ett avvaktande tillvägagångssätt till USN-stablecoin med förväntningen att det kommer att finnas fler DeFi-alternativ i Near Protocol som kommer att ge USN-stablecoin mer användbarhet.