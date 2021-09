Polkadot (DOT), Dogecoin (DOGE) och Chainlink (LINK) kommer sannolikt att testa stödet innan de tar fart uppåt

Prisutsikterna för DOGE, LINK och DOT tyder på att tjurarna står inför ett nytt nedåttryck även om Bitcoin kämpar nära 45k-nivån. Men enligt den pseudonyma tekniska analytikern Crypto Capo har marknaden ännu inte nått sin topp och priserna i slutet av året för de flesta kryptovalutor kommer att vara högre än de nuvarande nivåerna.

Take a screenshot of the current cryptocurrency prices and compare them with EOY prices.

The upside will be huge.

— il Capo Of $NOIA (@CryptoCapo_) September 23, 2021